-"Fetih 1453" filminin fragmanı izlenme rekoru kırdı İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı ''Fetih 1453'' filminin fragmanı, 24 saatte 1 milyon 670 bin kişi tarafından izlendi. Yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım platformları olan twitter ve facebookta en fazla konuşulan ve paylaşılan konu olan fragmanın yapımı için 600 bin dolar harcandı. Yapımcılığını Faruk Aksoy ve Ayşe Germen'in üstlendiği filmin fragmanını için 1,5 ay boyunca Türkiye, Meksika, İngiltere ve Slovakya'da çalışmalar yapıldı. Türk sinema tarihinin en yüksek prodüksiyonlu filmi olma rekorunu da elinde tutan yapımda, Fatih Sultan Mehmed'i Devrim Evin canlandırıyor. Filmde ayrıca, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ, Cengiz Çoşkun, Erden Alkan, Şahika Koldemir, Naci Adıgüzel, Erdoğan Aydemir ve Sedat Mert de rol aldı. Görüntü yönetmenliğini Mirsad Herovic'in yaptığı filmin senaryosu Atilla Engin ve İrfan Saruhan tarafından kaleme alındı. Müzikleri Benjamin Wallfisch tarafından hazırlanan filmde, sanat yönetmenliğini Servet Aksoy, kostüm tasarımını ise Canan Göknil üstlendi. Toplam 850 salonda gösterilecek film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Rusya'da da sinemaseverlerle buluşacak. Sinema izleyicisinin merakla beklediği filmin danışmanlığını Prof. Dr. Feridun Emecen, Doç. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yazar Adem Saraç yaptı. Çekimlerine 2009 yılı Eylül ayında başlanan ve 160 dakika süren film, 17 Şubat cuma günü sinema izleyicisiyle buluşacak. Film 1451 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fetih planlarını yaptığı andan başlıyor.