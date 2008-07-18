"Fenerbahçe'den teklif aldım"

İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını belirterek, ''Barcelona'ya dönünce teklifi değerlendireceğim'' dedi.

Özbekistan'ın Kuruvchi takımının davetlisi olarak bu ülkeye giden yıldız futbolcu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te basın toplantısı düzenledi.

Samuel Eto'o, Özbek Kuruvchi kulübüyle transfer konusunda görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, söz konusu transfer konusundaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eto'o, daha düne kadar tatilde olduğunu, Taşkent'e geldiğini ve burada olmaktan memnun olduğunu dile getirirken, Özbek Kuruvchi kulübü yöneticileriyle olan görüşmelerde, kulübün hedeflerinin çok büyük olduğunu gördüğünü kaydetti.

Eto'o, henüz Barcelona'dan ayrılma konusunda kesin karar vermediğini, ancak birçok kulüpten teklifler aldığını kaydederek, hafta sonu Barcelona'da olacağını ve mevcut tüm teklifleri değerlendirerek son kararını vereceğini söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Eto'o, Türkiye'den Fenerbahçe kulübünden de teklif aldığını belirterek, bu teklifi de Barcelona'ya dönünce değerlendireceğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından Kuruvchi kulübüne ait MHSK Stadına 9 numaralı beyaz renkli Kuruvchi formasıyla çıkan Samuel Eto'o, Kuruvchi kulübünün genç yetenekleriyle çalışma yaptı. Binlerce taraftar grubunun toplandığı MHSK stadında, Kuruvci minikleriyle birlikte olan ve onlara topa vuruş tekniklerini gösteren yıldız futbolcunun her topa vuruşu taraftarların büyük alkışını toplarken, stada toplanan taraftarlar grubu zaman zaman ''Hoş geldin Eto'o'' sloganlarını attı.

2005 yılında kurulan ve sponsorları arasında Neftgazmontaj, Uzgazoil, Hisarneftgaz, Kokdumalakgaz, Şurtangaz mahsulat, Neftgaz Sanaat Layiha gibi ülkedeki büyük petrol-gaz şirketlerinin yer aldığı Kuruvchi kulübü, Özbekistan Yüksek Ligi ilk yarısını zirvede tamamlarken, ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise İran'ın Saypa takımıyla karşılaşacak.

Kuruvchi son olarak Şilili Jose Luis Vilyanueva'yı transfer etmişti.