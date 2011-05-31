-"FENERBAHÇE DÜNYANIN SAYILI TAKIMLARDAN BİRİ OLACAK" İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün dünyanın bir numarası olduğunu, futbol takımlarının da dünyanın sayılı ekiplerinden biri olacağını öne sürdü. Aykut Kocaman, Fenerbahçe Dergisi'nin Haziran ayı sayısında yer alan röportajında, 1996 yılında, futbol oynarken ayrıldığı takım ve kulüp ile şu andaki takım ve kulüp arasında çok büyük fark bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe büyük ve inanılmaz ölçüde değişti ve gelişti. Aslında bu da doğal bir yerde. Türkiye, ekonomisi, insan yapısı da değişti. Hepsini yan yana getirdiğinizde o 1996 yılının büyüklüğüydü, bu ise bugünün, 2011 yılının büyüklüğü. Ama 2011 yılına gelene kadar süreçte Fenerbahçe, Türkiye'deki insanların değişiminden, Türkiye'nin gelişiminden, ekonominin büyümesinden daha farklı bir şekilde daha büyük bir ivmeyle büyüdü. Şu andaki takım ve kulübe baktığımızda; bunu çok açıkça ve net olarak söylüyorum ve herhangi bir şekilde abartı olduğunu düşünmüyorum, Fenerbahçe bence şu anda dünyanın bir numaralı kulübü. Bünyesinde bulundurduğu sporcular ve bu sporcuların dünya ve Avrupa çapında hem bireysel hem de kulüpler bazındaki yarıştığı organizasyonlar ve aldığı derecelerle dünyanın bir numaralı kulübü Fenerbahçe. Bence futbol takımı da dünyanın sayılı takımlardan biri olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü o enerji var Fenerbahçe'de. Umarım bu uzun sürmez daha kısa sürede buraya doğru yol alır.'' Bundan önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin, hemen hemen her sezonda, ligin istatistiklerinde hep en önde gelen takım olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Ama futbol sadece bu değildi, bunu sonuca da götürmek gerekiyordu. Bu sene en önemli şey, başta kaptan olmak üzere bütün oyuncular, bu istatistikleri sonuca götürmek konusunda büyük bir irade gösterdiler'' dedi. -TRABZONSPOR İLE YOLLARININ KESİŞMESİ- Kocaman, kendisinin içinde olduğu Fenerbahçe'nin yollarının hep Trabzonspor ile kesişmesini, dönemsel bir tesadüf diye düşündüğünü belirtti. Kadere inandığını bildiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: ''Ama gerçekten de doğrusunu söylemek gerekirse, futbolculuk oynadığım dönemden başlayan ve bugüne kadar geçen serüvenimde Trabzonspor'un hep önemli bir rolü oldu. Top oynadığım dönemlerde de çok kritik maçlarda, çok kritik goller attım Trabzonspor'a, başarılı oyunlar oynadım. Bazen onların ellerinden çok önemli şeyleri alma durumunda oldum. İşin gerçeği bu. Ama ben bunu yine de dönemsel bir tesadüf diye görüyorum. Trabzonspor ile bu şekilde ilişkilendirilmenin mantıklı olmadığını düşünüyorum.'' -''SPORDA KAYBEDEN YOKTUR''- Aykut Kocaman, geçenlerde bir spor adamına ait televizyonda çok önemli ve güzel bir söz duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Rahmetli Cüneyt Koryürek'in bir sözüymüş. (Sporda kaybeden yoktur, kazanamayan vardır) demiş. Bence çok anlamlı bir söz. Sportif yarışmalara da bu gözle bakmalısınız. Eğer biz ikinci olsaydık, anormal bir acı hissedecektik. Düşüklük ve beceriksizlik algısıyla yüklenmiş büyük bir acı hissedecektik. Şimdi biz şampiyon olduğumuz için rakiplerimiz bu acıyı hissediyor. Ama aslında böyle olmadığını, sporda kaybedenin olmadığını anladığımız gün gelişmeye başlayacağız. Bu söylediklerim sadece Trabzonspor için değil herkes için, bizim için de geçerli. Sporda verilen emeğin, akıtılan, dökülen terin karşılığı sadece 1.'lik, 2.'lik, 3.'lük olarak addedilmemeli. Her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Buna uygun da yaşamaya çalışıyorum.''