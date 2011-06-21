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"FELÇLİ KADININ OYUNU SANDIK GÖREVLİSİ KULLANDI" ORDU (A.A)

21 Haziran 2011 23:16

-"FELÇLİ KADININ OYUNU SANDIK GÖREVLİSİ KULLANDI" ORDU (A.A) - 21.06.2011 - Ordu'nun Ünye ilçesinde felçli bir kadının ''oyunu sandık görevlisinin kullandığı'' iddiasıyla ilgili, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, ''Olay inceleme ve araştırma aşamasında, tahkikat devam ediyor'' dedi. Dursun, savcılığa suç duyurusunda bulunan 86 yaşındaki felçli Ayşe Sarı'nın, 12 Haziran'da yapılan 24. dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için yakınlarıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Ünye Meslek Yüksekokulunda 1001 no'lu sandığa gittiğini, ancak oyunu kendisine yardımcı olacağını söyleyen sandık görevlisinin kullandığını öne sürmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi. Sandık görevlisiyle ilgili şikayetin incelendiğini ifade eden Dursun, ''Konu tahkikat aşamasında. Sandık başkanıyla ilgili bir şikayet ve iddia var. Olay inceleme ve araştırma aşamasında, tahkikat devam ediyor. Henüz araştırma sonuçlanmadığı için ayrıntı vermemiz de doğru olmaz. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi.

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