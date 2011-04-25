-"FELAKETTEN SONRA ÇÖZÜM ARIYORUZ" ZONGULDAK (A.A) - 25.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bizim bir açmazımız var, biz felaket olduktan sonra çözüm arayan bir toplumuz'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği mitingin ardından Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i makamında ziyaret etti. Kentin sorunlarıyla ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Akdemir, 41. belediye başkanı olduğunu söyleyince Kılıçdaroğlu, ''41 kere maşallah, bizim 41 vaatle uyuşuyor'' diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde belediyelere yetki vererek taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayacaklarını söyledi. Akdemir, Kılıçdaroğlu'na, kömür vagonu iten madenci heykeli, madenci bastonu ve Zonguldakspor atkısı hediye etti. Belediye Meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş'ı da makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, GMİS'in Türkiye'ye örnek olacak pek çok önemli eyleme imza atan bir işçi sendikası olduğunu belirterek, ''Buranın gelenekleri var. Maalesef Zonguldak kan kaybederken, sendika da kan kaybediyor. Özellikle işçilerin örgütlenmesinden korkan siyasal yapı sizin önünüze engeller çıkarıyor'' diye konuştu. Örgütlü toplumdan yana olduklarını, herkesin örgütlenerek düşüncelerini ifade edebilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İşçilerin sendikalaşması sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil. Bütün dünyada emeğin gücünü biliyoruz. Taşeron işçilik sendikacılık önündeki en ciddi engellerden birisi görülüyor. TBMM dahil bütün bakanlıklarda, hastanelerde taşeron işçiler çalıştırılıyor. O işçilerin dramı gerçekten çok yüreğin kabul edilemeyeceği derecede ciddidir. Ömür boyu asgari ücrete mahkum, saat kavramı yok. Biz emekten yanayız. İşverenin emeğine de saygı duyuyoruz. Üreten insanların mutlaka haklarının verilmesi lazım. Yer altında çalışma koşulları en azından bizim beklediğimiz standartlarda değil. Ben geçen yılbaşını maden ocağında geçirdim. Oradaki çalışma ve havalandırma koşullarını gördüm. Bizim bir açmazımız var, biz felaket olduktan sonra çözüm arayan bir toplumuz. Oysa uygar insanlar, önce riski yok ederler, ondan sonra işçiyi yer altına indirirler. Batı'da da aksaklıklar olur ama can kaybı bu kadar yüksek değil.'' Kılıçdaroğlu, yer altındaki çalışma koşullarının evrensel standartlara çıkarılması durumunda daha sağlıklı havalandırma ve araç-gereç yaratılmış olacağını kaydetti. Alabaş da Türkiye'nin 20 milyon ton taş kömürü ihtiyacının havzadan ancak 3,5 milyon tonunun karşılandığını belirtti. Alabaş, ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu'na madenci vagonunun tasvir edildiği duvar saati armağan etti. GMİS çıkışında bir gazetecinin, (''Eğer bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan a.. gerisini söylemeyeyim'' dediniz biz gerisini merak ettik, ne söyleyecektiniz) şeklindeki sorusunu, ''Aslında daha sert bir ifade kullanacaktım ama doğru olmayacağını düşündüm ve orada kestim'' diye cevaplandırdı. -TSO'YA ZİYARET- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Salih Demir'i de ziyaret etti. Eski TSO Meclis Başkanı Fevzi Furtun, Kılıçdaroğlu'na bugün yazdığı ''Boş Geziyor Diplomalı İşsizler'' adlı şiirini verdi. Kılıçdaroğlu, şiiri beğendiğini söyledi. CHP ile iş dünyası arasında geçmişte arzu ettikleri ölçüde diyalog olmadığını, bunu sağlamaya çalıştıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Sonuçta hepimiz bu ülkede, daha iyi katma değer yaratmak istiyoruz. Keşke biz dünya çapında markalar yaratabilsek. Ciddi başarılar elde edebilsek. Geldiğimiz noktada ciddi sorunlarımız var. Zonguldak gittikçe içine kapanan kent haline geldi. Dışarıya olan göç, Zonguldak'ı daha sıkıntılı sürece koydu.'' TSO Başkanı Demir'in, Çatalağzı Termik Santralı'nın özelleştirilmesine karşı olduklarını belirterek, bu konuda destek istediği Kılıçdaroğlu, ''Biz her türlü desteği veririz. Yeter ki sizler birleşin, ortak ses çıkarın. Bizi üzen burada yer altında kömür duruyor, çalışan insanlarımız da var ama biz kullanmadığımız doğal gazın bedeli olarak İran'a 2 milyar 400 milyon dolar para ödedik. O paranın yarısı Zonguldak'a harcansa farklı bir yer olur. Burada kömürünüz var çıkarıp işlemiyorsunuz, bu açmaz var'' dedi. Kılıçdaroğlu, sendikalaşmayı savunduklarını ancak ücret sendikacılığına ''hayır'' dediklerini kaydetti.