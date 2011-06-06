-"FEDERASYONUN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ" TRABZON (A.A) - 06.06.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunu tescil etmesi kararına saygı duyduklarını söyledi. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılan ve ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma öncesinde Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller'e gönderilen mesaja ilişkin Futbol Federasyonu'na şikayet dilekçesi göndererek, şu aşamada ligin tescilini mümkün görmediğini bildiren Trabzonspor Kulübü'nde, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, federasyonun kararını değerlendirdi. Yener, Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek, ''Ama karar yeri federasyondur. Federasyonun kararına saygı duyuyoruz. Ama bizim istediğimiz federasyonunun bu konuyla ilgili araştırma, soruşturma yapmasıdır. Federasyonun bu olaya adı karışanlar hakkında gerek futbolcu gerek menajerlik şirketi hakkında kesinlikle yasal müeyyide uygulaması lazım. Olaya karışanlar cezasız kalmamalı diye düşünüyoruz'' dedi. 'Mesaj' olayının doğru olduğunu ifade eden Yener, ''Bunu kimsenin inkar edecek hali yok. Nitekim kimse de bunu inkar etmedi. Taraflar da bunu doğruladı. Şaka mı, gerçek mi?. Böyle şaka nasıl olur? Onu da federasyon değerlendirecek ya da federasyonun görevlendireceği soruşturma komisyonundaki kişiler değerlendirecek. İşin bir de adli yönü var. Bizim dışımızda savcılığa intikal etmiş bir konu'' diye konuştu. Futbol Federasyonu'nun kararına saygı duyduklarını kaydeden Yener, ''Ama bu olayın üzerine gitmesi gerekir. Özellikle bu menajerlik şirketi hakkında gerekli şeyleri yapması lazım. Menajerlik şirketinin yurt dışında olması FIFA menajeri olması nedeniyle de bu konuyla ilgili FIFA'ya da başvuruda bulunmuştuk. Soruşturma bitene kadar bu şirketin menajerlik faaliyetlerinin askıya alınması ve soruşturma sonucuna göre karar verilmesi gerekir'' ifadelerini kullandı. Futbol Federasyonunun soruşturmayı tamamlamadan böyle bir karar almasının mutlaka kendisini bağlayacağını söyleyen Yener, ''Yarın, öbür gün soruşturma sonucunda farklı bir şey çıkarsa bu kez ne yapacak federasyon? Tabi o kararı kendilerinin vermesi lazım'' dedi.