"F.Bahçe'ye de golüm var"



Kendi sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenen Eskişehirspor, Çarşamba günü Bursaspor ile oynayacağı Fortis Türkiye Kupası maçı için çalışmalarına başladı. Galatasaray maçının yılıdı Youla, Pazar günü oynayacakları karşılaşmada Fenerbahçe'ye de gol atacağını söyledi.



Süper Lig'te son 3 haftada 9 puan toplayan Eskişehirspor'da moraller yerinde. Dün akşam oynan Galatasaray maçının ardından bu sabah tesislerde bir araya gelen Kırmızı-Siyahlı futbolcular Fortis Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde antrenmana çıkan futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması yaptırıldı.



Galatasay maçında 2 gol atan Youla yine antrenmanda oldukça neşeliydi. Sık sık arkadaşlarıyla şakalaşan Youla Fenerbahçe maçı için de iddialı konuştu. Es-Es'in Gine'li futbolcusu Youla, "Galatasaray'ı yendiğimiz için mutluyuz. Zorlu bir maç oynadık. Şimdi de hiç ara vermeden Bursaspor maçına hazırlanıyoruz. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye de inşallah bir gol atacağım. İkinciye ise bakacağız" dedi.



Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Fenerbahçe maçından 3 puan alarak, galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi. Kimseden çekinmediklerini ifade eden Halil Ünal şöyle konuştu: "Galatasaray galibiyeti camiamıza inanılmaz bir motivasyon oldu. Galatasaray Süper Lig'in en iyi takımlardan bir tanesi. Buraya moralli geldiler. Ama sevinen taraf biz olduk. Futbol olarak sahaya konulabilecek her şeyi Eskişehirspor yaptı. Hak ederek, alnımızın teriyle 3 puanı aldık. Futbolseverlere 6 gollü, keyifli bir mücadele izlettirdik. Bizim gibi Süper Lig'e çıkan Antalya ve Kocaelispor'un daha galibiyetleri bile yok. Biz galibiyet serimize Fenerbahçe ile devam etmek istiyoruz. Kimseden çekinmediğimizi gösterdik. Takımımız takım gibi oynamaya başladı. Taraftarımıza Fenerbahçe'den de alacağımız 3 puanı armağan etmek istiyoruz. Süper Lig maçında Bursa'yı kendi sahasında mağlup ettik. Bu kez kendi sahamızda Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile karşılaşacağız. Bursa'yı yenip kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz"

