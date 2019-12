"F.Bahçe yetersiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takım olarak çalıştıklarını ve ne için çalıştıklarını da bildiklerini söyledi. Denizli rakipleri Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğunu ifade ederek, ''Fenerbahçe'nin durumu, tabloya baktığınız zaman çok iç acıcı değil. Bir eksiklik var. Türk takımları geçmiş sezonlarda kendilerinden daha güçlü takımlarla mücadele etti.," şeklinde konuştu





Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta, Beşiktaş ile yollarını birleştiren imzaları attıklarını hatırlatarak, ''Çok kısa bir dönem olmuştu. Çalışma sürecinin başındayız. Çalışıyoruz, ne için çalıştığımızı biliyoruz'' dedi.



Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Her geçen gün, futbolcularımızın ve benim, dolasıyla takımın lehine olacak zaman dilimleridir. İlk hafta itibariyle iyi başladığımızı söyleyebiliriz. 90 dakika olarak belki tatmin etmedi, ama neticede yeni bir buluşmanın, yeni bir heyecanın düşünüldüğü şeylerin bir kısmının gerçekleşmesi ile bitti. O açıdan mutlu olduk'' diye konuştu.



Mustafa Denizli, içerde ve dışarda futbol oynamayı düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



''Futbolcularım bu mantaliteden hareketle, futbolun gereklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Başarısız da olabilirler, ama önemli olan, artılarımızı her geçen gün çoğaltmak. Bir takımın atak yemesi, birebir sistemiyle ilgili sorunu değil. Hangi sistemle oynarsanız, o sistem içinde bu pozisyonları verebilirsiniz. Gençlerbirliği maçında şok bir başlangıç oldu. Gençlerbirliği'nden ziyade bizim üzerimizde baskı oluşturdu. Bu doğaldır.''



Bireysel olarak her zaman hata yapma olasılığı bulunduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Önemli olan bu sistemde oyun içindeki yerleşimimizdir. Zaman zaman onun sıkıntısını yaşadık. Birebir müdahalede, gerçek anlamda defans organizasyonları gerçekleştiremedik. Bunlar, her geçen hafta bertaraf edilecek. Pozisyon hataları bizim zamanımızı alır. Pozisyon hatalarını fazla yapmadık'' ifadesini kullandı.



''TELLO DÜŞÜNCELERİMİZİN YANSIMASIYDI''



Tello'nun, Gençlerbirliği maçında ilerde kalması konusundaki soruyu yanıtlayan Denizli, ''Tello'nun pozisyonu normal. Oyun düşüncemiz içinde kendisiyle ilgili düşüncelerimizin sahadaki uygulamasıydı. Ekstra bir şey katmadı. Arkadaşları gibi, görev alanları içinde değişik pozisyonları uyguladı. Bu, her maçta böyle mi olur? Belki olur'' dedi.



Belli maçlarda detaylı bazı değişiklikler yapabileceğini dile getiren Denizli, ''Oyun şeklinde, futbolcu yapısında bu değişiklikleri yaşayabiliriz. Önemli olan, futbolcularımızın, kendi yetenekleri ölçüsünde kullanabilecekleri alan bulmaktır. Önemli olan, blok olarak ilerde ve geride çoğalabilmektir'' açıklamasını yaptı.



Denizli, futbolcuları en azından kişi olarak tanıyabilmek için biraz zaman gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Futbolcu kişiliklerini biliyorum, ama önemli olan, bireysel ve grup çalışmalarında futbolcu kalitelerinin yanında insan yapıları, beşeri ilişkileri ve yaklaşımlarıdır. Bana yaklaşımları nasıldır, arkadaşlarına karşı nedir, bunlara bakarız. Bu zaman alır. Onlar yeni takım değil. Benim ve onların saha dışındaki organizasyonda birliktelik sağlamamız, zannediyorum 6 haftalık bir süreyi alır. O zaman daha sağlıklı bir karar veririz.''



Beşiktaş teknik direktörü, futbolcuların zor adapte olabileceği oyun yapıları olmadığını vurgulayarak, ''Kadroda bulunan futbolcularım çok değerli oyuncular, ancak çok değerli oyuncuların bir arada olması, iyi bir takım çıkarmaz. Biz çok iyi takım olmaya çalışıyoruz'' dedi.



''HEM KEYİF VEREN HEM KAZANAN BİR TAKIM OLACAĞIZ''



Hücum oyununun riskli bir oyun türü olduğunu anlatan Denizli, şunları söyledi: ''Riskli oyun türünü sahada uygulamaya çalışırken, hata payını da düşünerek oynuyoruz. Artıları kadar, getireceği eksileri de düşünerek oynuyoruz.



Burada artılarımız eksilerimizden mutlaka daha fazla olur. Futbolcuların iki önemli özelliği, saha içinde kendisinin ve arkadaşlarının oynayacağı futboldan keyif alması, saha dışında da kendilerini izleyen seyircilerin zevk almasıdır. Futbol, keyifle izlenen bir oyundur. Bu düşünceyi hakim kılarsanız, kazanma şansınız çok daha yüksektir. Tabii ki riskleri daha yüksektir. Her hafta aynı takımla maç yapmıyoruz.



Bu felsefeden ayrılmayarak, şartlar ne olursa olsun, futbolcular zevk almaya başladığı zaman Beşiktaş doğru bir çizgiye gelecektir. Defans organizasyonları yapmak futbolda daha kolaydır. Ofansif organizasyonlar, çok daha fazla alternatifi olan, yaratıcılığa yüklenen oyun şeklidir. Biz onu her hafta daha da geliştirerek uygulamaya çalışacağız. Onun dışında hem keyif veren, hem de kazanan bir anlayışımız olacak. Keyif vererek kaybetmek bize bir şey kazandırmaz. Bu iki parçayı birbirine yapıştırmak lazım. Keyifsiz oyunlardan sonra kazanılan maçlar beni mutlu etmez.''



Denizli, futbolun hücum yönünü zenginleştiren futbolcu tipini sevdiğini vurgulayarak, ''Ama bunun için diğer oyuncuların bu ortamı yaratması lazım. Takım içinde hücum oyuncularının bu yönlerini ortaya çıkaracak oyunculara sahip olmanız gerekiyor.



Böyle oyuncular belki fizik olarak diğerlerinden daha fazla mücadele edeceklerdir. Hücum oyuncularının olası yeteneklerini sağlarım, sınırlandırmam, ancak bu sahanın bütününde verilmez, belli alanlarında verilir. Gençlerbirliği maçının belli bölümlerinden keyif aldım'' dedi.



Gençlerbirliği maçında final paslarını yapamadıkları bölümler olduğuna dikkat çeken Denizli, ''Benim için çok önemliydi. Bazen topu kalenin etkili alanına kadar getiremedik. Son bölümlerde çabuk çıkış, doğru yerde doğru adamın topla buluşması gerçekleşti, ama sonuç olmadı. Bunları yapmak kolay değil. Futbolcunun, benim ve taraftarların ayrı bir heyecanı var. Bir anda böyle bir skorla başlıyorsunuz. Ne oluyorum düşüncesi yaratıyor'' diye konuştu.



''ASIK YÜZÜMÜZÜ İÇERDE ORTAYA KOYUYORUZ''



Kendisinden önceki teknik direktörler dönemindeki atmosferle ilgili bir soruyu Mustafa Denizli, şöyle yanıtladı: ''Bunu değerlendirmem mümkün değil. Bizim takım atmosferi yaratmamız önemli. Bunu yavaş yavaş yaratıyoruz. Asık yüzümüzü sizin olmadığınız içerde ortaya koyuyoruz. Çok fazla asık suratlı değiliz, ama asık suratlı olduğumuz zamanlar da vardır. Mümkün mertebe, insanlara görüntümüzle pozitif düşünce vermeye çalışıyoruz. Ben, benden önceki atmosferlerin ne olduğunu bilmem.



Bilmek durumunda hiç değilim. Benim için önemli olan, dönemimdeki atmosferdir. Bu elektrik sadece takımdan kaynaklanmaz. Çevreden de kaynaklanır. Çevrenin başında sizler geliyorsunuz.''



Sporcunun bir çocuk olduğunu ifade eden Denizli, ''Her şeyden olumlu veya olumsuz etkilenir. Biz de doğrudan vermediğimizi farklı kanallardan aktarmaya çalışıyoruz'' dedi.



Mustafa Denizli, futbolculardan çok memnun olduğunu, grup olmaları halinde daha da memnun olacağını söyledi.



''YENİLGİLER HEDEFİMİZDEN ALIKOYMAZ''



Denizli, BJK İnönü Stadı'nda veya dışarda kaybedecekleri puanların kendilerini hedeflerinden alıkoymayacağını söyledi.



Yaptıkları çalışmalarda belki kaybetmenin de ayrı bir yeri olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Bütün içerisinde nerede kaybedersek kaybedelim, ister İnönü'de, ister dışarda, bu bizi hedefimizden alıkoymaz. Beşiktaş'ın hedefi bellidir. Mağlubiyet de galibiyet de olsa bizi hedefimizden uğratacak bir kaybımız olmaz. Ben buraya 'Beşiktaş İnönü'de veya dışarda kaybeder mi' düşüncesiyle gelmedim. Beşiktaş kolay kaybetmez. Bizi yeneceklerin bizden fazlalığı olmazı lazım'' diye konuştu.



SİVASSPOR MAÇI



Teknik direktör Denizli, Sivasspor'un, İstanbul'da Beşiktaş'a karşı yenilgisinin olmaması ve bunun baskı oluşturup oluşturmadığı sorusunu ise ''Baskı yaptırmamaya çalışacağız. Gençlerbirliği maçında yaptığımız bireysel hataları burada yaparsak, sonuç Gençlerbirliği maçı gibi olmayabilir. Ankara'dan döndükten sonra çocuklarla önemli toplantılar yaptık.



Hataları bazen yaparsınız, canınız acımaz, ancak bazen hatalar da canınızı acıtabilir. Sivasspor acıtıcı takımlara daha yakın. Çok etkili takım. Keyifli bir maç olur. Ne istediğimizi biliyoruz. Güçlü bir takımın karşısına çıkacağımızı biliyoruz. Yol almak istiyoruz. Daha önce Sivasspor'u yenememiş olmamız bir şeyi değiştirmez'' diye yanıtladı.



Denizli, bir basın mensubunun, takımdaki oyuncu sayısının düşeceği yönündeki açıklamasını hatırlatıp, kafasında gidecek oyuncu konusunda fikir oluşup oluşmadığı sorusuna ise ''Var, ama nasıl söyleyeyim. Ben bunun için 3 hafta dedim. Bunu 10. günde benden istiyorsunuz'' yanıtını verdi.



Gençlerbirliği maçında yaşanan hatalar konusunda ise Denizli, ''Futbolcularla burada yaptığımız antrenmanlarda, idmanı kesiyorum, ikaz ediyorum. Maçta böyle bir şansınız yok. Hatalar 3-4 haftada büyük ölçüde ortadan kalkar, ama sıfırlanmaz'' dedi.



''LİDERLİK FAZLA OLUMSUZLUK YARATMAZ''



Beşiktaş teknik direktörü, liderliğin farklı olduğunu, ama şampiyonluğun daha da farklı olduğunu söyledi.



Ligde en rahat konumun, arkadan gelip öndekini takip etmek olduğunu dile getiren Denizli, ''Bulunduğunuz konumlar, taşıdığınız sıfatlar müthiş baskı yaratır. Liderlik farklıdır, şampiyonluk farklıdır. Arkadan gelenin bir sıfatı yoktur. Liderlik fazla olumsuzluk yaratmaz. Takip edenlere hırs verir. Bize de devam etmek için güç verir. Bu dönem itibariyle liderlik önemli değil, ancak olursa da 'niye oldu' diyemeyiz'' şeklinde konuştu.



Mustafa Denizli, BJK İnönü Stadı'nda ilk maçına çıkacağı hatırlatılarak, duyduğu heyecanın sorulması üzerine, şunları kaydetti:



''Gümüşsuyu'ndan iniyordum. Birden stattaki Kartal Yuvası'nı gördüm. Stadın oradan geçeceğim düşüncesi yoktu. Bir anda karşıma çıkınca heyecanlandım. Gayet tabii cuma günü daha fazla heyecanlanacağız. Beşiktaş taraftarı beni Mustafa Denizli olduğum için kucakladı. O atmosferin ne olduğunu biliyorum.'' Denizli, Türk takımlarının Avrupa'daki düşüşü konusunda ise şöyle konuştu:



''Fenerbahçe'nin durumu, tabloya baktığınız zaman çok iç acıcı değil. Bir eksiklik var. Türk takımları geçmiş sezonlarda kendilerinden daha güçlü takımlarla mücadele etti. Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş değil.



Sezon başında çeşitli sorunları oldu. Şampiyonlar Ligi'ne girmeleri güzel bir hadise. Galatasaray'ın ise ön elemede rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne gireceğini düşünüyordum. Kuralar çekildiğinde, Ukrayna futbolunun değişiminden Türk futbolseverler haberdar değildi. Rusya kulüplerinde de önemli değişiklikler var, ancak Beşiktaş'ın katılamaması benim için beklenmeyen bir sonuçtu. Belki Avrupa'da baskı ve beklentiler artıyor. Fenerbahçe'nin, Arsenal ve Porto karşısındaki yenilgisi belki normaldir. Dinamo Kiev'i yenebilirdi. Fenerbahçe'nin yaşadığı bir sıkıntı var. Dış gözlemlerle bunu tespit etmek mümkün değil. Bu ülkenin milli takımı Avrupa'da yarı final oynadı. Takımların dönemsel düşüşleri olabilir. Dışardan transfer ettiğiniz futbolcular, takımlardakinden daha iyi değilse sonuç alamazsınız.''