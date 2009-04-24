"F.Bahçe deplasmanı hissedecek"



Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ın oyuncusu Işıl Alben, ezeli rakiplerini yenmeleri halinde önlerinin açılacağını savundu.



Işıl, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Yarın kazanırsak önümüz açılır'' dedi. Fenerbahçe ile yaptıkları yarı final ilk maçının devre arasına önde girdiklerini hatırlatan Işıl, ''Oyuna güzel ve kontrollü başladık, ama sonra kendi hatalarımız, şanssızlıklar ve diğer etkenlerle beklenmedik bir sonuç aldık. Buna rağmen şimdi hala her şey bizim elimizde. İşimiz zor, ama iyi bir takımız. Yapabileceğimize inanıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.



Yarınki maçın da zor olacağını ifade eden yıldız oyuncu, şöyle devam etti:



''Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Evimizdeki iki maçı da kazanarak şampiyonluk şansımızı devam ettirmek istiyoruz. En iyi mücadeleyi verip terimizin son damlasını ortaya koyacağız. Taraftarlarımız inanılmaz destek veriyor ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. Saha avantajımızı en iyi şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçeliler deplasman maçını hissedecekler.''



Işıl, iki gün önceki maçta galibiyete çok yaklaştıklarını vurgulayarak, ''Yarınki derbiyi kazanmamız halinde moral üstünlüğü bize geçecek. Seriyi 2-1'e getirirsek geriden gelmenin vereceği ivmeyle önümüz açık olur. Önemli başarıları hep geriden gelerek kazandık. Taranto maçı da böyleydi. Birlik içinde, camia olarak kenetlenerek bu turun da üstesinden geleceğimize inanıyorum'' diyerek açıklamasını tamamladı.



TARAFTARLAR İÇİN OTOBÜS SEFERLERİ



Bu arada, Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçını izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar için otobüs seferleri yapılacağı açıklandı.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, yarın Fenerbahçe ile oynanacak play-off yarı final ikinci maçı için özel otobüs seferleri düzenleneceği, Taksim AKM'den saat 16.00'da ve Ali Sami Yen Stadı'ndan saat 16.30'da kalkacak otobüsler ile taraftarların Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'na rahatça ulaşmalarının sağlanacağı bildirildi. Öte yandan, derbi maçın biletleri de Biletix gişelerinden 5 TL'ye satışa çıkarıldı.