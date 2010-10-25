-"FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?" TBMM'YE ŞİKAYET EDİLECEK ADANA (A.A) - 25.10.2010 - Adana Kadın Platformu üyeleri, ''kadına tecavüz ve aşağılamayı bir kez daha açığa çıkardığını'' ileri sürdükleri ''Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Kadın platformu üyeleri, ''25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'' kapsamında, Çakmak Caddesi'ndeki Kültür Sokağı'nda stant açtı. ''Tecavüze sessiz kalma, bu suça ortak olma'' yazılı pankartla süslenen stantta açılan imza kampanyasında, kadınlar, ''kadına tecavüz ve aşağılamayı bir kez daha açığa çıkardığını'' ileri sürdükleri ''Fatmagül'ün Suç Ne?'' adlı dizinin yayından kaldırılmasını istedi. Platform üyeleri, TBMM Başkanlığına hitaben yazdıkları ve erkeklerin de destek verdikleri dilekçede, söz konusu dizinin, kadına yönelik cinsel şiddet ögeleri içerdiğini savunarak, şu ifadelere yer verdiler: ''Söz konusu dizinin yayınlanmasından sonra kadınlara yönelik cinsel suçlarda büyük bir artış görülmüş, tecavüz suçu adeta meşrulaştırılmıştır. Gerçek hayatta yaşanan tecavüz olaylarında söz konusu filmin senaryosuyla birebir benzeşen unsurların olması da bu durumun bir kanıtıdır. Biz kadınlar, hayatlarımızı karartan, bedenlerimizi denetim altında tutmak için yapılan en ağır ve şiddetli saldırı olan tecavüzü besleyen ve meşrulaştıran bu dizinin, karikatürize ederek bu suça ortak olan programların yayından kaldırılmasını, son zamanlarda artan tecavüz olaylarının önlenmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasını talep ediyoruz.''