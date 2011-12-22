-"FATİH Projesi ihalesine katılım engellenmedi" ANKARA (A.A) - 22.12.2011 -Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FATİH Projesi ihalesi ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, ''Haberde iddia edilenin aksine ihaleye hiçbir firmanın katılımı engellenmediği gibi onlarca firma istekli olarak şartname satın almış, ihaleye birçok yerli ve yabancı firma da teklif vermiştir'' denildi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede ve bu gazeteden alıntı yapan bazı internet sitelerinde yer alan ''Eğitimde FATİH Projesi'' ile ilgili haber ve yorumlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Haberde iddia edilenin aksine ihaleye hiçbir firmanın katılımı engellenmediği gibi onlarca firma istekli olarak şartname satın almış, ihaleye birçok yerli ve yabancı firma da teklif vermiştir. İhale şartnamesi ilan edildikten sonra firmalardan gelen sorular Kamu İhale Kanunu mevzuatına uygun olarak cevaplandırılmıştır. Haberde iddia edilenin aksine söz konusu şikayet Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmiş ve reddedilmiştir. Sonuç olarak; haberde bahsedilenin aksine Kamu İhale Kanunu mevzuatına uygun olarak şeffaflık, rekabetçilik eşit muamele, güvenirlik ilkeleri doğrultusunda bütün isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulü ile yapılan akıllı tahta ihalesi onaylanmıştır.''