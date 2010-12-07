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Spor

"FALCI AHTAPOT" EMEKLİ OLUYOR BERLİN (A.A)

07 Aralık 2010 17:27

-"FALCI AHTAPOT" EMEKLİ OLUYOR BERLİN (A.A) - 12.07.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası boyunca 8 maçın sonucunu doğru tahmin eden "Paul" adlı "falcı ahtapot" emekli oluyor. "Paul"un bulunduğu Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlı akvaryumun sözcüsü Tanja Munzig, bugün yaptığı açıklamada, "Paul"ün bundan böyle, asıl işi olan çocukları eğlendirme görevine döneceğini belirterek, "Artık emekliye ayrılıyor ve dünyadaki tüm ülkelere teşekkür ediyor. Harika bir Dünya Kupası idi" diye konuştu. Munzig, son zamanlarda "Kocam beni aldatıyor mu", "Merkel'in koalisyon hükümeti ne kadar süre dayanacak" ya da "Matematikte bu yıl zayıf mı alacağım" şeklinde sorular içeren yüzlerce mektup ve elektronik posta mesajı aldıklarını ifade ederek, bunları yanıtlayamayacaklarını, "Paul"ün artık tahminlerden uzak doğal bir yaşantı geçireceğini kaydetti. "Paul"ün cinsindeki küçük ahtapotlar en fazla 3 buçuk ile 4 yıl yaşadığı için, şimdi 2 buçuk yaşında olan "falcı ahtapotun" gelecek Avrupa Şampiyonası'na kadar ölmesi bekleniyor.

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