-"Evlilik toplumun temeli" Manisa (A.A) - 02.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, evliliğin toplumun temeli olduğunu belirterek, ''Bu temel ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar dayanıklı güçlü olur'' dedi. Fatih Nikah Salonu'nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tezcan Ödemiş'in kızı Fatmanur Ödemiş ile Esat Mahmut Akgöz çiftinin nikah törenine katılan Arınç, gelinin nikah şahitliğini Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz ile birlikte yaptı. Fatmanur Ödemiş ile Esat Mahmut Akgöz'ün nikahına şahitlik yaparak, ''Ben şahidim, Allah mutluluklar versin'' diyen Arınç, çifte mutluluklar diledi. Nikah sonrasında konuşan Arınç, İslam inancının, Türk örf ve adetlerinin evliliğe çok önem verdiğini belirterek, şöyle dedi: ''Evlilik toplumun temeli. Bu temel ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar dayanıklı ve güçlü olur. Güzel evlilikler oldukça toplum da güzel yolda olur. Biz çiftimizin birbirlerini daha çok sevmelerini, birbirlerine daha çok güvenmelerini istiyoruz. Her gün böyle olmayabilir. Zaman zaman sıkıntılar üzüntüler de olur. O günlerde de sabrederek birbirlerine daha çok bağlanarak inşallah güzel günlere kavuşurlar. Allah birbirinden güzel hayırlı evlatlar versin. Başbakanımız her gittiği yerde bunun sayısını söylüyor. Ben sayı söylemiyorum. Allah en hayırlısını ve nasip olduğu kadarını bu güzel aileye nasip etsin. Edepten, iffetten, ahlaktan onları mahrum etmesin.'' Evlilik cüzdanını Fatmanur Ödemiş'e veren Arınç, daha sonra çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Ulupark Çay Bahçesi işletmecisi Sebahattin Kayhan'ın torunu Ata Kayhan'ın da sünnet düğününe katıldı.