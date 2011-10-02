T24 LogoT24 Logo
Politika

"Evlilik toplumun temeli" Manisa (A.A)

02 Ekim 2011 21:16

-"Evlilik toplumun temeli" Manisa (A.A) - 02.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, evliliğin toplumun temeli olduğunu belirterek, ''Bu temel ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar dayanıklı güçlü olur'' dedi. Fatih Nikah Salonu'nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tezcan Ödemiş'in kızı Fatmanur Ödemiş ile Esat Mahmut Akgöz çiftinin nikah törenine katılan Arınç, gelinin nikah şahitliğini Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz ile birlikte yaptı.  Fatmanur Ödemiş ile Esat Mahmut Akgöz'ün nikahına şahitlik yaparak, ''Ben şahidim, Allah mutluluklar versin'' diyen Arınç, çifte mutluluklar diledi. Nikah sonrasında konuşan Arınç, İslam inancının, Türk örf ve adetlerinin evliliğe çok önem verdiğini belirterek, şöyle dedi: ''Evlilik toplumun temeli. Bu temel ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar dayanıklı ve güçlü olur. Güzel evlilikler oldukça toplum da güzel yolda olur. Biz çiftimizin birbirlerini daha çok sevmelerini, birbirlerine daha çok güvenmelerini istiyoruz. Her gün böyle olmayabilir. Zaman zaman sıkıntılar üzüntüler de olur. O günlerde de sabrederek birbirlerine daha çok bağlanarak inşallah güzel günlere kavuşurlar. Allah birbirinden güzel hayırlı evlatlar versin. Başbakanımız her gittiği yerde bunun sayısını söylüyor. Ben sayı söylemiyorum. Allah en hayırlısını ve nasip olduğu kadarını bu güzel aileye nasip etsin. Edepten, iffetten, ahlaktan onları mahrum etmesin.'' Evlilik cüzdanını Fatmanur Ödemiş'e veren Arınç, daha sonra çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Ulupark Çay Bahçesi işletmecisi Sebahattin Kayhan'ın torunu Ata Kayhan'ın da sünnet düğününe katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24