T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ETEK GİYDİRMEYE" 27 YIL HAPİS İSTENDİ ADANA (A.A)

25 Nisan 2011 03:13

-"ETEK GİYDİRMEYE" 27 YIL HAPİS İSTENDİ ADANA (A.A) - 24.04.2011 - Adana'da, kız arkadaşına evlenme teklif ettiği gerekçesiyle erkek arkadaşına 'etek' giydirip yolda yürüttüğü ve cep telefonuyla fotoğrafını çektiği iddia edilen sanık ve olaya karışan bir kişi hakkında 27'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan A.K. (19), kız arkadaşı C.K. ile birlikte olup evlenme teklif ettiği gerekçesiyle erkek arkadaşı B.U'dan (22) intikam almak amacıyla plan yaptı. Sanık A.K. ve arkadaşı C.G. (23), B.U'yu dövüp, bir otomobilin içerisinde etek giydirdikten sonra Baraj Yolu'nda kaldırımda bir süre yürütüp, cep telefonuyla fotoğrafını çektikten sonra, şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan sanıklar hakkında, ''hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık A.K. çıkarıldığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede, müşteki B.U'nun, samimi arkadaşı olduğunu ve kız arkadaşına evlenme teklif etmesine sinirlenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Müşteki B.U'nun kafasına bardakla vurduğunu belirten sanık A.K. ''Kendisini rezil etmek için yaptım. Etek giymeyi kabul edince kız arkadaşımın evinden etek aldım. Otomobilin içinde eteği giydi. Sonra yolda yürüttük'' dedi. Sanık C.G. de olayın sanık arkadaşı A.K'nin anlattığı gibi gerçekleştiğini söyledi. Müşteki B.U. da kendisine etek giydiren 2 sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. A.K'nin kız arkadaşı C.K'ya evlenme teklif ettiğini söyleyen B.U, ''A.K, bana, 'banyoda ya tecavüz edeceğim, ya da etek giyeceksin' dedi. Korktuğum için etek giymeyi kabul ettim. C.K.'dan aldıkları eteği bana giydirdiler. Fotoğrafımı çekip yolda yürüttüler'' dedi. Sanıklar B.U.'nun şikayetçi olmaması üzerine mahkeme heyetinin kararı ile tahliye edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24