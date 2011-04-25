-"ETEK GİYDİRMEYE" 27 YIL HAPİS İSTENDİ ADANA (A.A) - 24.04.2011 - Adana'da, kız arkadaşına evlenme teklif ettiği gerekçesiyle erkek arkadaşına 'etek' giydirip yolda yürüttüğü ve cep telefonuyla fotoğrafını çektiği iddia edilen sanık ve olaya karışan bir kişi hakkında 27'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan A.K. (19), kız arkadaşı C.K. ile birlikte olup evlenme teklif ettiği gerekçesiyle erkek arkadaşı B.U'dan (22) intikam almak amacıyla plan yaptı. Sanık A.K. ve arkadaşı C.G. (23), B.U'yu dövüp, bir otomobilin içerisinde etek giydirdikten sonra Baraj Yolu'nda kaldırımda bir süre yürütüp, cep telefonuyla fotoğrafını çektikten sonra, şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan sanıklar hakkında, ''hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık A.K. çıkarıldığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede, müşteki B.U'nun, samimi arkadaşı olduğunu ve kız arkadaşına evlenme teklif etmesine sinirlenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Müşteki B.U'nun kafasına bardakla vurduğunu belirten sanık A.K. ''Kendisini rezil etmek için yaptım. Etek giymeyi kabul edince kız arkadaşımın evinden etek aldım. Otomobilin içinde eteği giydi. Sonra yolda yürüttük'' dedi. Sanık C.G. de olayın sanık arkadaşı A.K'nin anlattığı gibi gerçekleştiğini söyledi. Müşteki B.U. da kendisine etek giydiren 2 sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. A.K'nin kız arkadaşı C.K'ya evlenme teklif ettiğini söyleyen B.U, ''A.K, bana, 'banyoda ya tecavüz edeceğim, ya da etek giyeceksin' dedi. Korktuğum için etek giymeyi kabul ettim. C.K.'dan aldıkları eteği bana giydirdiler. Fotoğrafımı çekip yolda yürüttüler'' dedi. Sanıklar B.U.'nun şikayetçi olmaması üzerine mahkeme heyetinin kararı ile tahliye edildi.