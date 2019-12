-"ESPRİ ORTAMINDA OLUŞTURULMUŞ BİR GÖRÜNTÜ" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Komutanlık bünyesinde, astın ve üstün hukukunun ihlal edildiği her durumda, gerekli adli ve idari işlemlerin tereddütsüz yapılacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiği kaydedildi. Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım 2010 tarihinde bir gazetede ''Olacak Şey Değil!'' başlıklı bir haberin yer aldığı hatırlatılarak, haberde sunulan fotoğrafın 2008 yılına ait olduğu belirtildi. Fotoğrafın, o dönemde filo bünyesinde görev yapan bir askerin, kendi isteği ile ve fotoğraftaki gülümsemeden de açıkça anlaşılabileceği gibi espri ortamında oluşturulmuş bir görüntü olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Herhangi bir farklı amaç ve dart atışı söz konusu değildir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, astın ve üstün hukukunun ihlal edildiği her durumda, gerekli adli ve idari işlemlerin tereddütsüz yapılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Uçucuların filo hayatı, kader arkadaşlığı üzerine kurulu aile hayatı gibidir. Filoda görev yapan her fert, rütbesi ne olursa olsun bu ailenin bir parçasıdır. Aile ortamında, tamamen espri anlayışı çerçevesinde çekilen bu görüntüye, akıl ve vicdan sınırları zorlanarak farklı bir anlam yüklenmiştir.'' ''Olacak Şey Değil!'' başlıklı haber Yeni Akit gazetesinin 21 Kasım 2010 tarihli nüshasında yer almıştı.