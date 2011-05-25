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Ekonomi

"ESNAF KREDİLERİNDEN 135 BİN KİŞİ YARARLANIYOR" KONYA (A.A)

25 Mayıs 2011 23:57

-"ESNAF KREDİLERİNDEN 135 BİN KİŞİ YARARLANIYOR" KONYA (A.A) - 25.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, esnaf kredilerinden 2002'de 63 bin kişinin yararlandığını belirterek, ''Şimdi, 135 bin kişi bu kredilerden istifade ediyor. Kredi faizleri yüzde 47 civarındayken şimdi yüzde 5. İnşallah daha da aşağı çekeceğiz'' dedi. Bakan Davutoğlu, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen toplantıda, esnafla bir araya geldi. İnsanların okullarda eğitim alarak diploma alabileceklerini ifade eden Davutoğlu, hiçbir diplomanın esnafın yanında durmakla kazanılacak kültürü veremeyeceğini söyledi. Sosyal kültürün devamlılığının garantisinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Sizler sosyal kültür aktaran büyük camianın fertlerisiniz. Bizler, size bu konuda çok şey borçluyuz. Toplumdaki ekonomik paylaşımda en büyük rol esnafındır. Esnaf kesimi zayıflıyorsa o toplumda adaletin temel unsurları zayıflıyor demektir'' diye konuştu.  Esnaf kredilerinden istifade eden esnaf sayısının arttığını bildiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Esnaf kredilerinden 2002'de 63 bin kişi yararlandı. Şimdi, 135 bin kişi bu kredilerden istifade ediyor. Kredi faizleri yüzde 47 civarındayken şimdi yüzde 5. İnşallah daha da aşağı çekeceğiz. Esnafın yükünü azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar hükümetimiz açısından sosyal adaletin sürmesi için bir görev.'' Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma kararlılığında olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ''Ne kadar büyürsek büyüyelim önemli değil. Hormanal bir büyüme olmamalı. Doğal büyüme olmalı. Doğal büyümenin asli unsuru da esnaf ve sanatkarlardır'' dedi. Davutoğlu, esnaf ve sanatkarların geleneği sürdürürken, gelecekle ilgili projeler üreterek, değişen ekonomik şartlara ayak uydurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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