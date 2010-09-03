-"ESKİŞEHİRSPOR GALİBİYETİ BİR BAŞLANGIÇTI" İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Galatasaray futbol takımının genç kalecisi Ufuk Ceylan, Eskişehirspor galibiyetinin kendileri için bir başlangıç olacağını söyledi. Ufuk Ceylan, yaptığı açıklamada, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtirken, ''Milli aranın bize gerçekten çok yaradığını düşünüyorum. Eminim bundan sonra çok daha iyi olacak. Eskişehirspor galibiyeti bir başlangıçtı. Bundan sonra seri galibiyetler almak istiyoruz'' diye konuştu. Galatasaray kalesine hedeflediği zamanda geçtiğini ve bunu çalışarak gerçekleştirdiğini aktaran Ufuk, ''Çalışmaya da devam ediyorum. Bazen eksiklikler oluyor ama tabii ki başarı o kadar kolay değil. Hiçbir şey kolay yakalanmıyor. Bunun için ben de çok çalışıp, elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorum. Takımıma mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım her geçen gün daha iyi olur'' ifadelerini kullandı. Ufuk, sözlerini, ''Galatasaray gibi zamanında televizyondan izlediğim bir takımın şu anda kalesini koruyorum. Çok güzel duygular bunlar. Bu bana gurur veriyor. Umarım bu uzun süreler devam eder ve hem Galatasaray camiasına hem de ilerleyen günlerde Milli Takım'a hizmet ederim'' diyerek tamamladı.