-"ESKİ BAKAN GEÇİCİ HÜKÜMET İÇİN LİDERLİK EDİYOR" RABAT (A.A) - 26.02.2011 - Libya'nın eski adalet bakanı Mustafa Muhammed Ebud El Celil'in, Bingazi kentinde geçici bir hükümetin kurulmasına liderlik ettiği bildirildi. Kurina gazetesinin internet sitesindeki haberde, Muammer Kaddafi yönetiminin sivillere şiddet kullanmasını protesto için hafta başında istifa eden El Celil'in, Libya'da işlenen suçlardan "sadece" Kaddafi'nin sorumlu olduğunu ve Kaddafi'nin aşiretinin affedildiğini söylediği bildirildi. Gazete, telefonla görüştüğü El Celil'in "Anavatan toprağının birliğini, Libya'nın özgürlüğünü ve başkentinin Trablus olduğunu ısrarla vurguladığını" da yazdı.