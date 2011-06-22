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Dünya

"EŞEK" YAKALANDI MEKSİKO (A.A)

22 Haziran 2011 16:40

-"EŞEK" YAKALANDI MEKSİKO (A.A) - 22.06.2011 - Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu liderinden biri yakalandı. Güvenlik yetkilileri, La Familia kartelinin lideri "El Chango" (Eşek) lakaplı Jose de Jesus Mendez Vargas'ın Aguascalientes eyaletinde yakalandığını açıkladılar. Mendez'in yakalanması organize suç örgütlerine büyük darbe olarak yorumlanıyor. Hükümet Mendez'in başına 2,5 milyon dolar ödül koymuştu. La Familia'nın liderinin Aralık ayındaki bir çatışmada ölmesinden sonra, Mendez'in bu suç örgütünün kalan son başkanı olduğu bildirilmişti.

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