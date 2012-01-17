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Dünya

"Esad, yurt dışına temsilci gönderdi ANKARA (A.A) 

17 Ocak 2012 15:39

-"Esad, yurt dışına temsilci gönderdi ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, birlik hükümeti kurulması konusunda muhalif liderlerle anlaşmaya varabilmek amacıyla yurt dışına temsilciler yolladığı bildirildi. El Arabiya'nın haberine göre Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, bir Suriyeli muhalif liderin Esad'ın birlik hükümeti önerisini reddettiğini yazdı. Haberde, ismi açıklanmayan muhalefet liderinin, "Ulusal birlik hükümetinde yer almayı reddediyorum, çünkü Esad rejimi bana hükümet kurma özgürlüğünü vermesine rağmen içişleri ve savunma bakanlıklarını elinde tutuyor" dedi. Esad'ın, muhalefet liderlerine öneriyi sunmak için biri Paris'e diğeri Dubai'ye iki temsilci gönderdiği kaydedildi. Öte yandan haberde Rusya'nın, perde arkasında yeni bir karar tasarısı üzerinde çalıştığı, Suriye için Yemen benzeri bir çözüm düşündüğü belirtildi. Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih tüm yetkilerini yardımcısına devretmişti. Ancak Salih yeni seçimlere kadar devlet başkanı unvanını koruyacak. Aynı çözümün Esad için de düşünüldüğü, Esad'ın yetkilerini Devlet Başkanı Yardımcısı Faruk El Şara'ya devretmesinin, ancak seçimlere kadar unvanını korumasının planlandığı kaydedildi. Rusya'nın bugün BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir Suriye karar tasarısı sunduğu bildirilmiş, ancak içerik açıklanmamıştı.

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