-"ESAD SON ŞANSI BOŞA HARCADI" WASHINGTON (A.A) - 17.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye seyahatini, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a son bir şans vermek için yaptığını ama ''Esad'ın bu son şansı boşa harcadığını'' söyledi. Nuland, günlük basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Suriye ile ilgili önceki günkü açıklamanın sorulması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Davutoğlu'nun Suriye seyahatini, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a son bir şans vermek için yaptığını söylediğini hatırlattı. Esad'ın bu son şansı boşa harcadığını belirten Nuland, Türk hükümetinin kendi hayal kırıklığı ve kaygılarının, Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada açık olduğunu kaydetti. Cliton'ın, Suriye'yi koro halinde kınamanın dünya genelinde arttığını ifade ettiğini anımsatan Nuland, ''Sadece 6 ay önce, yakın müttefik, partner Türkiye'nin Suriye hakkında böyle bir yorumda bulunabileceği fikrinin hiç duyulamayacak bir şey olduğunu ama böyle bir eleştiriyi yapmanın Türkiye'nin kendi eylemi olduğunu'' söyledi. Nuland, ''Son şansın tükenmesinin artık diplomasi olmayacağı anlamına mı geldiğine'' yönelik soru üzerine, Davutoğlu'nun kendi yargısını ve uyarılarını yaptığını belirterek, Türk hükümeti adına konuşamayacağını kaydetti. ABD olarak politikalarının, müttefik ve partnerlerle birlikte çalışarak, ekonomik ve siyasi olarak Suriye'nin ilişkilerini daraltmak olduğunu ve bu yönde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Nuland, bir soru üzerine, Türkiye'nin Suriye'den gelen mültecilere kamplar kurmada ''çok cömert'' davrandığını söyledi. Nuland, ABD'nin bu konuda defalarca Türkiye'ye yardım etme teklifinde bulunduğunu hatırlatarak, açık yanıtlardan çok memnun olduklarını kaydetti.