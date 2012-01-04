-"Ermeni teklifi" ay sonuna kadar Senato'ya sunulacak PARİS (A.A) - 04.01.2012 - Fransız hükümeti kaynakları, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin Ocak sonuna kadar Fransız Senatosu'na sunulacağını söylediler. Hükümet kaynakları, 1915 olaylarıyla ilgili iddialar dahil bunların tümünün reddini suç sayan yasa teklifinin Ocak ayı sonuna kadar Senato'nun önüne geleceğini belirttiler. Aynı kaynaklar, hükümetin bu teklif metnini Senato'nun gündemine almaya karar verdiğini kaydettiler.