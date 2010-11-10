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"ERGENEKON"DA 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 22:56

-"ERGENEKON"DA 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Yusuf Erikel'in de aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Alınan bilgiye göre, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, şüpheliler avukat Yusuf Erikel, yayıncı Hayri Bildik, Hakan Akdoğan, Hakan Arıkan, Recep Taylan, Maruf Şinik, Adem Uzun ve Aydoğan Aksüngü hakkında, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Öz'ün, hazırladığı iddianameyi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' ana davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'ya sunduğu öğrenildi. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyelerine suikast yapacağı iddiasıyla tutuklanan Hacı Ali Hamurcu, ifadesinde Yusuf Erikel'in ismini vermiş ve bunun üzerine Erikel ile Hayri Bildik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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