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"ERGENEKON"DA 5 TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A)

07 Mart 2011 04:07

-"ERGENEKON"DA 5 TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Yalçın Küçük'ün de bulunduğu beş kişi tutuklandı. Beşiktaş Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevkedilen Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır ve Müyesser Yıldız tutuklandı. Mahkeme tarafından tutuklanan beş sanık Metris Cezaevine gönderildi.

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