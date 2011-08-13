-"Ergenekon"da 2 tahliye İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Servet Kaynak ve Oğuzhan Sağıroğlu'nun tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Servet Kaynak ve Oğuzhan Sağıroğlu'nun, delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Kaynak ve Sağıroğlu'na yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden heyet, iddia makamı ile bazı sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Bugünkü tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 21'e düştü. Duruşma, 19 Eylül'e ertelendi.