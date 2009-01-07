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Politika

"Ergenekon siyasal bir faaliyet değil"

Son Ergenekon dalgasını değerlendiren Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Siyasal bir faalaliyet değil" dedi.

07 Ocak 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamında son gözaltıları değerlendirerek, “Yargısal bir faaliyettir, siyasal bir faalaliyet değil. Ben de basın yayın organlarından okudum” dedi.

TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri yarım kalan Türk Ticaret Kanunu ile Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Türk Borçlar Kanunu Tasarısi için, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti liderlerinden destek isteyen Şahin, CHP Lideri Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından bugün de DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ü Meclis’te ziyaret etti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin, Ergenekon operasyonu ile ilgili sorularını yanıtlayan Şahin, söz konusu operasyonun yargısal bir faaliyet olduğunu, siyasal bir faaliyet olmadığını kaydetti. Şahin, “Ben Adalet Bakanı olarak bütün gelişmelerden, siz değerli basın mensubu arkadaşlarım ve basın yayın organlarından okudum. Yargı bağımsızdır, hakimlerimiz ve savcılarımız yasal sınırlar içerisinde ellerindeki deliller doğrultusunda görevlerini yapıyorlar” dedi.

Bakan Şahin, iktidara yönelik eleştirilere de, “İktidarımıza yönelik yapılan siyasi amaçlı eleştirileri de yine siyasi partilerimizin grup sözcülerinin takdirlerine bırakıyorum” diye karşılık verdi.

Şahin, İsrail’in Filistin’e karşı ateşkes yaptığına yönelik açıklamaların sorulması üzerine, “İnsanlık adına sevindirici bir durum. Sayın Başbakanımız da bu yönde hep insani duygularını dile getirdi. Ortadoğu’da barışa yönelik çabalar sonuç verdi” dedi.


Deniz Baykal: "Hukuki değil, siyasi bir dava"http://213.243.34.245/editor/default1.aspx

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