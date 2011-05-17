-"ERDOĞAN'I YÜCE DİVAN KORKUSU SARDI" TOKAT (A.A) - 16.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divan korkusu sarmaya başladı. İktidara geldiğimizde yaptıklarının hesabını Yüce Divan'da soracağız'' dedi. Tokat'taki mitingin ardından Niksar ilçesine geçen Bahçeli, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, YGS'deki şifre iddialarına değinerek, şunları kaydetti: ''Gençler hayalleri olduğu için YGS'ye giriyor. Ama sınav sonucunda karşılaştıkları rezilliği düşündüğünüz taktirde, 1 milyon 700 bin gencimiz sınav sonuçları fazla veya yanlış ne olursa olsun, hepsinin kafasında bir soru işareti kaldı. 'Acaba ben bu sınavda hakkımı aldım mı? Yoksa hakkım mı yendi? Daha iyi bir puanla başka bir yerde şansım vardı da şimdi alı mı konuldum, yoksa hiç mi imtihanı kazanamadım?' gibi sorularla karşı karşıya. Esas altı çizilecek nokta bu. Bu 1 milyon 700 bin genç, 12 yıl sonra 2023 yılında 30-31 yaşlarında Türkiye'nin küresel bir güç, lider bir ülke olduğu dönemde meslekleriyle, bilgileriyle, yönetim kabiliyetleriyle lider ülkenin yöneticileri olacak. Ama bugünden hayatları kararmış, kafaları karışmış ve geleceğe karanlık bakan insanlar halinde. Öyleyse bu imtihanlarda suistimaller yapan şerefsizler, gelecekte neyi kararttıklarını biliyorlar mı?'' Niksar'dan Erbaa ilçesine geçen Bahçeli, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Erbaa Belediye Başkanı Yenihan'ın, ilçede güzel çalışmalara imza attığını söyledi. İktidara geldiklerinde yoksullara ''Hilal Kart'' dağıtacaklarını söyleyen Bahçeli, ''Bu Hilal Kart ile vatandaşımız utanmayacak, gidip alışverişini yapacak. Evdeki çoluk, çocuğuna helalinden yiyecek, içecek götürecek ve para ödemeyecek. Bu Hilal Kart helaldir'' dedi. İktidar partisinin son zamanlarda yardım paketleri dağıttığını belirten Bahçeli, ''Siz bunları AKP'nin yardımı gibi görmeyin. Bu yardımların parası milletin cebinden çıkıyor. Bu yardımlar size annenizin ak sütü gibi helal. Paketleri alın, AKP'ye öyle bir tokat atın, ayağa kalkamasın'' diye konuştu. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Bahçeli, ''Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divan korkusu sarmaya başladı. İktidara geldiğimizde yaptıklarının hesabını Yüce Divan'da soracağız'' dedi. Bahçeli, daha sonra karayoluyla Tokat'tan ayrıldı.