-"ERDOĞAN KKTC'NİN ONUR KONUĞUDUR" LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''bütün dünyaya karşı cesurca bir hareket içine girerek, hükümetini kurmasının hemen ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yapan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bazı menfi hareketlerin yapılmasının affedilir şey olmadığını'' söyledi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın bugün başlayacak KKTC ziyaretine de değindi. Eroğlu, ''Sayın Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, KKTC devleti ve halkının konuğudur. Bu önemli günümüzde bizimle beraber olması, Kıbrıs Türk halkına büyük mutluluk vermektedir. Kıbrıs Türk halkı onun gelişinden gurur duymaktadır'' dedi. Eroğlu, KKTC Devleti ve halkı adına yaptığı davete icabet edecek olan Erdoğan'ı en iyi şekilde karşılayıp ağırlayacaklarını belirterek, bundan kimsenin endişesi olmaması gerektiğini söyledi. Bazı küçük grupların eylem kararı almasının üzücü bir olay olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti: ''20 Temmuz, KKTC için çok önemli ve anlamlı bir gündür. Sayın Başbakan'ın dünyanın gözünü Kıbrıs'a, özellikle Kuzey Kıbrıs'a diktiği bir zamanda, ülkemize gelmesi, KKTC halkıyla kucaklaşması ve bizi yalnız bırakmaması, Kıbrıs Türk halkını onurlandıran bir davranıştır.'' Erdoğan'ın ziyareti karşısında menfi hareketler içerisine girmenin, hiçbir Kıbrıslı Türkün tasvip edebileceği bir hareket olmayacağını ifade eden Eroğlu, Erdoğan'a karşı menfi hareketler sergilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, bu gibi hareketlerin Kıbrıs Rum tarafında daha değişik yorumlara vesile olabileceğini de unutmamak gerektiğini belirtti. KKTC'nin bugün, 1974 öncesi ve sonrasına göre, çok daha ileri noktada olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bu noktalara Anavatan Türkiye'nin desteğiyle gelindiğine işaret etti. Eroğlu, ''KKTC eğer bugünlere gelmişse, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle gelmiştir. Eğer 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın yarattığı coğrafya üzerinde bir devlet kurmuşsak, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle gerçekleşmiştir'' dedi.