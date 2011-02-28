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Politika

"ERBAKAN'DAN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR" ANKARA (A.A)

28 Şubat 2011 14:37

-"ERBAKAN'DAN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR" ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dün vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ömrünü millete hizmet etmeye adadığını belirterek, ''İnanıyorum ki onun hayatından, mücadelesinden, yaptıklarından ve yapmak istediklerinden öğrenilecek çok şeyler var'' dedi.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ve AK Parti Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya ile Saadet Partisi Genel Merkezine gelen Çiçek, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  Çiçek, Erbakan'ı ''Yakın siyasi tarihin mümtaz şahsiyetlerinden biri, devlet adamı, siyaset adamı ve ilim adamı'' olarak nitelendirerek, Erbakan'ın ömrünü bu nitelikleriyle sürdürdüğünü söyledi.  Erbakan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyen Çiçek, ''Mekanı cennet olsun'' temennisinde bulundu.  Çiçek, Erbakan'ın ömrünü milletine hizmet etmeye adadığını belirterek, ''İnanıyorum ki onun hayatından, mücadelesinden, yaptıklarından ve yapmak istediklerinden öğrenilecek çok şeyler var. İnşallah yarın İstanbul'daki cenazesine katılmış olacağız. Burada cenaze namazını kılacağız ve ebedi aleme yolcu edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun'' diye konuştu.

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