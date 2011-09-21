-"EPDK'nın kararı enerjimize enerji kattı" KONYA (A.A) - 21.09.2011 - Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, akaryakıta yerli tarım ürünlerinden üretilen etanol ve biyodizel katılması kararına ilişkin, ''EPDK'nın bu kararı bizim enerjimize enerji kattı'' değerlendirmesinde bulundu. Konuk, yazılı açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yerli tarım ürünlerinden üretilen etanol ve biyodizel katılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, ''Yıllık 84 milyon litre biyoetanol üretimi gerçekleştiren Konya Şeker, Türkiye'de kurulu biyoetanol kapasitesinin yüzde 56'sını tek başına karşılayacak büyüklükte bulunuyor'' ifadelerini kullandı. Biyoetanol tesislerinin, EPDK'nın son kararıyla etanol tesislerinin ne kadar önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığına dikkati çeken Konuk, yenilenebilir enerji sektörüne Çumra Şeker'in açılışına katılan Başbakan'ın cesaretlendirmesiyle girdiklerini vurguladı. Konuk, şunları kaydetti: ''Bizi bu yatırımı yapmaya cesaretlendiren başta sayın Başbakanımız ve hükümetimizdir. Biz uzun yıllar biyoyakıtların kullanımının zorunlu hale getirilmesi için çaba gösteriyorduk. EPDK'nın son kararı bizim ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi ve sonuçta kullanımın zorunlu olmasına yönelik karar çıktı. Bu kararın çıkmasını sağlayan başta sayın Başbakanımız olmak üzere, EPDK Başkanı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerji sektörüne bundan 4 yıl önce adım atan ve üretimini gerçekleştirdiği biyoetanolla, ülkemizin petrolda dışa bağımlığını azaltacak olan Konya Şeker'e ait Biyoetanol Tesisleri, EPDK'nın son kararı ile ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Başbakanlık genelgesi çerçevesinde EPDK'nın kararıyla biyoyakıt kullanımının önü açıldı.'' Açıklamasında, ''Bu düzenleme bir biyoetanol üreticisi olan kurumumuzun enerjisine enerji katmıştır'' ifadelerine yer veren Konuk, şöyle devam etti: ''Bu kararın önemi sadece kurumumuzla sınırlı değildir. Bu kararı tarım sektörünün, üreticilerimizin önünde yeni ufuklar açtığı için çok önemli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Enerji tarımına adım atmamızı sağlayarak, hem tarımsal üretim hacmimizi hem de tarımsal istihdam ile tarım sektörünün gelirini arttırma ortamını hazırlayacak bu düzenlemeden, tarım ekonomimizi hızlı bir şekilde büyüteceği için büyük mutluluk duyduk. Hükümetimiz ve EPDK bu düzenleme ile kendi üzerine düşeni yapmış ve tarım sektörümüz ile tarımsal sanayinin önüne yeni bir ufuk açmıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin biyokütle enerjisi politikaları ile ülkemizdeki durumu paralel hale getirmiştir.''