-"ENİŞTE"DEN SİİRTLİLERE TEŞEKKÜR SİİRT (A.A) - 19.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben buradan cezaevine gittim. Cezaevine burada okuduğum şiirden dolayı gittim. O günkü Siirt'in durumunu biliyorum, bugünkü Siirt'in durumunu biliyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış ve biz buradan kalktık. Neden? Çünkü sizler Mart 2003'te de bu kardeşinizi, eniştenizi yalnız koymadınız, yüzde 84 ile Parlamentoya gönderdiniz'' dedi. Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşmasına ''Eniştenize sahip çıktığınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum'' diyerek başlayan Erdoğan, Siirt'e, Siirtli kardeşlerine sevdalı olduklarını söyledi. Erdoğan, Siirt'in tarih boyunca medreseleriyle, ilim yuvalarıyla, alimleriyle, eserleriyle dünyaya yön verdiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç hafta önce Siirt'e geldiğini anımsatan Erdoğan, ''Önce Veysel Karani Türbesi'nde kameraların önünde duasını etti. Allah kabul etsin. Bu meydanda Siirtlilere, bana hakaret etmek isterken ölçüyü, izanı kaçırarak, aşarak içindeki hezeyanı ortaya dökerek, 'Statükonun Allah'ı Ankara'dadır' dedi. Rabbimize edepsizce dil uzattı. Siirt, buna gereken cevabı verdi, Siirt bu edep dışılığa gereken cevabı verdi, ama bunların çoğu aynı'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''istismarından'' bıktıklarını ifade eden Erdoğan, ''Yalanlarından bıktık. Akşam yalan, sabah yalan. Artık cevap yetiştirmeye, takip etmeye ne benim ne arkadaşlarımın gücü yetiyor. Çok da pişkin, yüz kızarmaz, böyle bir yapısı var'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 8,5 yıldır iktidarda olduklarını, eğitimden, sağlığa, adaletten, emniyete, ulaşımdan, enerjiye kadar yapılan hizmetlerin herkesin gözü önünde olduğunu bildirerek, Siirt'in tarihinde görmediği hizmeti AK Parti iktidarında gördüğünü söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''81 vilayetle Siirt'in hizmetkarı olduk. Sizin sesinizi on yıllarca görmediler, size sırtlarını döndüler. 79 yılda getirilmeyen hizmetin kat kat fazlasını 8,5 yılda getirdik. Ben buradan cezaevine gittim. Cezavine burada okuduğum şiirden dolayı gittim. O günkü Siirt'in durumunu biliyorum, bugünkü Siirt'in durumunu biliyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış ve biz buradan kalktık. Neden? Çünkü sizler Mart 2003'te de bu kardeşinizi, eniştenizi yalnız koymadınız, yüzde 84 ile Parlamentoya gönderdiniz. Yüzde 84. Ben diyorum ki, Siirt'li kardeşlerim şimdi AK Parti'ye aynen bu gücü vermeli. Biz size hizmetkar olacağız.'' -KÜRT SORUNUYLA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYALIM- Türkiye'nin hizmetkarı olduklarını, Doğu ve Güneydoğu illerine hizmet taşırken birilerinin bundan ciddi şekilde rahatsız olduğunu savunan Erdoğan, birilerinin bu hizmetleri engellemek için tahriklere, provokasyonlara başladığını ifade etti. Yıllardır Siirt'in yoksulluğundan, mağduriyetinden, mahrumiyetinden nemalananların şimdi Siirt'in kendi ayakları üzerine kalkmasından rahatsız olduklarını dile getiren Erdoğan, Siirt'e üniversite kurduklarını, bölünmüş yollar yaptıklarını bildirdi. TRT-Şeş'i ve TRT-Arapça'yı açtıklarını hatırlatan Erdoğan, üniversitelerde Kürtçe bölümler, enstitüler kurduklarını, Ahmed-i Hani'nin Mem u Zin'inin Kültür Bakanlığı eliyle basıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan, samimiyetle, gönülden, yürekten 'analar ağlamasın', 'yavrular ölmesin' dediklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz, bir süreç başlattık. Biz, yeni bir sayfa açtık. Biz, bir dönemin kapılarını açtık. İşte tüm bunlardan rahatsız olanlar var. Bu süreci baltalamak, süreci sabote etmek, süreci akamete uğratmak için var güçleri ile çalıştılar, çalışıyorlar. Siirtli kardeşlerim, açık açık söylüyorum: Birileri senin yavrularının kanı üzerinden, senin acın ve gözyaşın üzerinden siyaset yapmanın mücadelesini veriyor. Birileri Siirt'in kalkınmasının, huzura, istikrara kavuşmasının rahatsızlığı içinde. İşsizliğin azalması onları rahatsız ediyor. Bunları barışın, huzurun, kardeşliğin yücelmesi rahatsız ediyor. Öyle reklam panolarında bunların demokrasi demesine bakmayın, bunlar demokrasi denince terör örgütünü anlıyorlar. Kürt sorunuyla PKK terör örgütünü lütfen birbirine karıştırmayalım. Benim Kürt kardeşlerimin sorunları vardır, Türk'ün de vardır, Laz'ın da vardır, Arap'ın da vardır, Gürcü'nün de vardır. Bütün bunlarla ilgilenmek bizim görevimizdir. Biz bugüne kadar bunun imtihanını veriyoruz. Siirt hayallerine yaklaştıkça, birileri Siirt'i ayaklarından tutup, aşağı çekmeye çalışıyor. İşte görüyorsunuz. 4 yıl boyunca Mecliste Kürt kardeşlerimin meselelerinin çözümü için en küçük bir çaba göstermeyenler, şu anda 12 Haziran öncesinde sokakları ateşe veriyorlar, gençleri tahrik ediyorlar. Partimin, Türkiye'nin değişik yerlerindeki seçim bürolarını molotoflarla bombalıyorlar. Şu ana kadar, yüze yakın yeri ateşe verdiler. Arabaları yakıyorlar, otobüsleri yakıyorlar, seçim otobüslerini yakıyorlar. Nedir bu? Demokrasi bu mu? Hak ve özgürlük bu mu? Eğer demokrasiye inanıyorsan, gel konuş, Mecliste konuştuğun gibi konuş. Ama yok, demokrasiyi böyle değil de teröre dayalı olarak yürütecekseniz, kusura bakmayın benim milletim buna yol vermez, benim Siirtlim buna yol vermez. Ben böyle inanıyorum.'' -367'NİN ÜZERİNDE BİR GÜÇLE BİZİ PARLAMENTOYA GÖNDERECEKSİNİZ- Başbakan Erdoğan, 12 Haziran'dan sonra yeni bir Anayasa yapacaklarını belirterek, ''Bu nasıl olacak? 367'nin üzerinde bir güçle bizi parlamentoya göndereceksiniz. Onun için 3 diyor mu Siirt? 3'te 3 var mıyız? Bunu başardık mı evelallah bu iş gider'' diye konuştu. BDP'nin, 12 Eylül'de, parti kapatmalara karşı en çok mağdur olduğunu söylemesine karşın, ondan sonra partilerin kapatılmasına yönelik madde geldiğinde Meclis'e girmediklerini ifade eden Erdoğan, ''Hadi gelin işte beraber bu işi çözelim. Gelmediler. Ne yaptılar? CHP, MHP, BDP, TKP hepsi bir araya geldiler, bu maddenin meclisten geçmesini engellediler. Ondan sonra da meydanlara çıkıp ne diyorlar. İşte Türkiye'de parti kapatılıyor. Kardeşim kapatmayalım, işte bak anayasal düzenleme yapalım. Eğer Meclis'ten geçseydi bugün böyle bir şey olmayacaktı. Bunlar dürüst değil. Demokratik, katılımcı, sivil, özgürlükçü bir Anayasa yapılmasın diye yine CHP, MHP, Ergenekon aynı hizaya geçiyorlar'' dedi.'' Erdoğan, kardeşlikten, hizmetten vazgeçmeyeceklerini; demokrasiden, özgürlüklerden bir adım geri atmayacaklarını vurgulayarak, ''İnadına demokrasi, inadına özgürlük, inadına kardeşlik, bunu başaracağız. Siz yeter ki bize destek verin. Gelin, kanı birlikte durduralım. Gelin göz yaşını birlikte dindirelim. Gelin huzuru, istikrarı muhafaza edelim. Gelin şu Siirt'te omuz omuza verip hep birlikte Siirt'imizi ayağa kaldıralım'' diye konuştu. -MİTİNGDEN NOTLAR- Başbakan Erdoğan, miting alanına Siirt Havaalanı'ndan uzun bir konvoy eşliğinde geldi. Erdoğan'ın Siirt Cumhuriyet Meydanı'na girişinde alandakiler ''Enişte hoşgeldin'' şeklinde sloganlar attı. Miting alanının çevresindeki Türkçe, Arapça ve Kürtçe yazılmış ''Hoşgeldin usta'', ''Bu meydan başka meydan, dünya liderinin doğduğu meydan'' ve ''Enişte hoşgeldin Siirt'e, bizi bakanla müjdele'' yazılı pankartlar dikkati çekti. Arapça şarkıların da çalındığı mitingde vatandaşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar söyledi. Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında miting alanına bakan binadaki CHP İl Başkanlığından, Siirt milletvekili adayının büyük boy posterinin açılması, parti bayrakları sallanması ve bazı kişilerin yaptığı hareketler, miting meydanındaki AK Partililerce yuhalandı. Bunun üzerine emniyet görevlileri il başkanlığının bulunduğu binaya giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Siirt milletvekilleri ve adayları da mitinge katıldı.