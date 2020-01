-"Enerjide hedefimiz 2023'e kadar yüzde 20 tasarruf" İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Enerji verimliliğindeki başlıca hedefimiz, 2023 yılına kadar şu anki bulunduğumuz rakamlardan yüzde 20 civarında tasarruf etmektir'' dedi. Yıldız, ''31. Enerji Verimliliği Haftası'' kapsamında WOW İstanbul Otel'de düzenlenen ''3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı''nın açılışında yaptığı konuşmada, gelirleri artırırken, giderleri azaltıcı bir bütçenin Türkiye'ye yakışır bir bütçe olacağını kaydetti. Dünyada ihmal edilen ama herkesin nesillere karşı sorumlu olduğu bir iklim değişikliği ve çevre problemi olduğuna işaret eden Yıldız, o yüzden nükleer güç santralleri ile ilgili geliştirilen projelerin, iklim değişikliğine pozitif katkısı olan projeler olduğunu belirtti. Yıldız, çimento fabrikalarının baca gazı ısınının 300 derece civarında olduğunu ifade ederek, yalnızca baca ısınının bir prosesle beraber değerlendirilmesinin 55-60 megavat enerji kullanan bir çimento fabrikasının 18 megavatlık enerjisini karşılayabildiğini ifade etti. Rüzgarla alakalı lisanslanmış projelerin toplam tutarının 20 milyar dolar civarında olduğunu ve bunları 2015-2016 yılına kadar yapacaklarını anlatan Yıldız, bunların yerli kaynaklardan yapılabiliyor olmasının çok değerli ve önemli olduğunu söyledi. Yıldız, ''51 milyon lira civarındaydı projenin toplam değeri. 2,5 megavatlık bir rüzgar santralinin Türkiye'de her yönüyle yapılabilmesini sağlayacak bir proje geliştiriliyor. Bu aynı zamanda pazarı hazır olan ve direkt lisanslanmış projelerin imalatını yerli kaynaklardan sağlayabileceği bir yapı oluşturacaktır'' dedi. Elektrik dağıtımın özel sektör ve kamuyla beraber cirosunun 22 milyar lira olduğunu bildiren Yıldız, şunları söyledi: ''Hemen hemen son 10 yılda tanıştığımız cep telefonlarının cirosu da bir o kadardır. Fakat bizde o kadar iz bırakmıyor. Bir de elektrik fiyatları, elektriğin faturası çok yüksek görülüyor ama cep telefonlarının faturası önemsenmiyor. Türkiye'nin nüfusu 73 milyon ama Türkiye'ye resmi yollardan girmiş cep telefonu sayısı 106 milyon. Şu anda resmi olarak 61 milyon adet abone var. Yıllık 3,2 milyar liralık yatırımla 22 milyar liralık bir cironun oluştuğu bir sektörle yalnızca üretime ayırdığımız 8 milyarlık liralık yıllık yatırımla 22 milyar liralık bir cirodan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin gelişen ve ilerleyen yüzü her birimizin refah seviyesini artırıyor. Ama refah seviyelerini artırırken, bizim giderlerimizi de bir karşılaştırma imkanı olması lazım. bu manada da burada da bir tasarruf noktasının oluşması lazım.'' Bakan Yıldız, enerji verimliliğiyle alakalı yalnızca kanunlar ve mevzuatların yeterli olmadığına işaret ederek, bu kültürün mutlaka artan bir şekilde geliştirilmesi ve hayatın her alanına girmesi gerektiğini anlattı. Taner Yıldız, enerji verimliliğindeki başlıca hedeflerinin; 2023 yılına kadar şu anki bulundukları rakamlardan yüzde 20 civarında tasarruf etmek olduğunu dile getirerek, bu hedefin çok uçuk ve ulaşılamaz bir hedef olmadığını söyledi. Ellerindeki son verilerin 2023 yılına kadar yüzde 20 tasarruf edilebileceğini gösterdiğine değinen Yıldız, bu konuda özel sektörü, kamusu ve sivil toplum kuruluşları ile el ele verilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bakan Yıldız, ''Bizim yakında yayınlayacağımız, hazırlıklarını bitirdiğimiz ve sivil toplum örgütleri ile paylaştığımız Enerji Verimliliği Strateji Belgesi var. Bu strateji belgesinde birtakım detaylar da işlenmiş olacak. Kamunun üzerine düşen işler var, özel sektörün üzerine düşen işler var'' dedi.