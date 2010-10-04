-"ENERJİ İÇECEĞİ"NDEN ÖLÜM İDDİASI AKSARAY (A.A) - 04.10.2010 - Trabzon'da kaldığı yurtta fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Avni Fidan'ın cenazesi Aksaray'da toprağa verildi. Tabutunun üzerine Fenerbahçe forması örtülen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Avni Fidan'ın (18) cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları ile MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul katıldı. Cenaze, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emekli öğretmen baba Bekir Fidan, oğlunun fenalaştığını dün öğrendiğini belirterek, "Zaten solunum yolu sorunu yaşıyordu. Ben de kriz yaşamış olabilir düşüncesiyle eşimle Trabzon'a gittim. Gerçeği orada öğrendik" dedi. Oğlunu enerji içeceğine kurban verdiğini öne süren Fidan, "Lanet olsun enerji içeceğine, anne ve babalar çocuklarına bunu içirmesin. Oğlum arkadaşlarıyla bunu içtikten sonra şaka yapmaya çalışmış ve bayılmış. Ondan sonra bir daha ayılmamış. Gaz sıkışması olmuş galiba. Neticede fidanımızı kaybettik" diye konuştu. Avni Fidan'ın Pelitli beldesinde kaldığı yurtta iki kutu "enerji içeceği" içtikten sonra fenalaştığı ve hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.