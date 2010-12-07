-"EN KÖTÜ" MALİYE BAKANI İRLANDA'NIN DUBLİN (A.A) - 07.12.2010 - Financial Times'ın (FT) oylamasına katılan ekonomistler, İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan'ı, Avrupa'nın ''en kötü maliye bakanı'' ilan etti. Oylamada, 19 AB ülkesinin maliye bakanı arasında Alman Wolfgang Schaeuble'ı ''en iyi'' seçen ekonomistler, ''en kötü'' maliye bakanının İrlandalı Brian Lenihan olduğuna karar verdi. Ankette, Schaeuble'ı Polonya ve Fransa'nın maliye bakanları izledi, İngiliz bakan altıncı, Yunan bakansa sekizinci sırada yer aldı. FT, İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan'ın, bankacılık sektöründeki kriz ve ekonomik büyümeye ilişkin sorunların üstesinden gelemediği yorumunda bulundu.