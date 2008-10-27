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Spor

"En iyi futbolumuzu oynadık"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta iyi futbolla sonuca gittiklerini söyledi.

27 Ekim 2008 02:00


İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta iyi futbolla sonuca gittiklerini söyledi.

Dizar, yaptığı açıklamada, Konyaspor karşısında çok iyi oynadıklarını ifare ederek, ''Eksik oyuncularımıza rağmen Konyaspor karşısında iyi futbolla sonuca gittik'' dedi.

Futbolcuların son dakikaya kadar kazanmayı istediğini vurgulayan Kamil Dizar, şöyle konuştu: ''Uzatma dakikalarında Konyaspor'un bir rehaveti oldu. Takımımızın kazanmayı çok istemesi sonucu, uzatmada İbrahim'in attığı golle galip geldik. Ligde şu ana kadar oynadığımız 8 maçta en iyi futbolu, Konyaspor karşısında oynadık. Eski günlerimize dönüyoruz. Eksiklerimiz de takıma katılınca daha iyi olacağız. Konya deplasmanında aldığımız bu galibiyet çok önemli.''

Dizar, gelecek 3 hafta önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, ''Trabzonspor ile sahamızda, Gaziantepspor ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağız. Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Sakatlığı bulunan futbolcularımızdan Bebbe'yi Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Konyaspor galibiyetiyle rehavete kapılmamalı, daha çok çalışmalıyız'' diyerek sözlerini tamamladı.



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