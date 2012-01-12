-"En iyi bildiğim işi hobi olarak yapıyorum" ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türk İtalyan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hakan Şükür, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Hakan Şükür'ü elçilik binası girişinde İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarente kapıda karşıladı. Daha sonra büyükelçinin makam odasında yapılan görüşmeye Elçilik Müsteşarı Alessandro Azzoni de katıldı. Görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Hakan Şükür, öncelikle TBMM Türk İtalya Dostluk Grubu başkanı olarak bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, ''Sayın büyükelçiyi evinde ziyaret ettim. Dostluk grubu başkanı olmam münasebetiyle gerek ticari, ekonomik ve sportif ilişkileri geliştirmek amacıyla hem İtalya'da, hem Türkiye'de bir dostluk grubu var. Öncelikle bir tanışıp bu dostluk grupları arasında köprü vazifesini gören biri olarak güzel etkinlikler yapmak üzere konuştuk. Tam bir aile ortamı havasında ki bu dostluk, samimi ve çok anlamlı dostluk organizasyonlarla çok daha olumlu bir noktaya gelecektir'' diye konuştu. Biraz da futbol konuştuklarını ifade eden Şükür, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisi iyi bir İnter taraftarı. Eşi ise Milan taraftarı olmasına rağmen iyi bir birliktelik var. Bu nedenle biraz benim İnter günlerimden konuştuk. Siyasete girdiğim için bana memnun olup, olmadığımı sordu. Umarım bu güzel ambiyans, birliktelik daha da güzel faaliyetlerle devam eder.'' Eski bir futbolcu olarak, siyasette bu tür ilişkilerde zorlanıp, zorlanmadığı yönündeki bir soruya ise Hakan Şükür, ''Futbolcular biraz da larç olurlar. Hayat şekilleri biraz farklıdır. Siyaset çok ciddi bir iş. Ülkenin sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Bu anlamda resmi yerlerde çok değerli kişilerle tanışıyorsunuz. Buradaki adap biraz daha farklı ama üstesinden gelirim inşallah. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Söylemler bir olunca, sevgi dili konuşulunca ben hiçbirşeyin zor olmayacağını düşünüyorum'' şeklinde yanıt verdi. Bir televizyon kanalında futbol yorumculuğu yaparak elde edeceği geliri bağışlayacağı yönündeki bir başka soruya da Şükür, şu yanıtı verdi: ''Ülkemizin çok farklı sorunları var. Bu tip ufak şeyleri konuşmak doğru değil. Burada bunların niye konuşulduğunu ben iyi biliyorum. Ben vicdanen çok rahatım. En iyi bildiğim işi de hobi olarak, zevk olarak yapıyorum. Geri kalanın da kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Ben muhalefet partisi temsilcileriyle de mecliste beraberim onlar bile bana bunu sormuyorlar artık. Gayet normal. Burada 550 milletvekilinin arasında kimisi fabrikatör, kimi işini yapıyor. Yani benim de içinden geldiğim işim bu. Başka bir ticari kaynağım yok. Sadece en iyi bildiğim işte, böyle bir teklif geldi, değerlendirdim. Gerisi hakikaten lafı güzaf. Ben hayırlarımı nerede, ne zaman yapacağını iyi bilen bir insanım ve bunun da söylenmesi taraftarı değilim.''