-"(En az 3 çocuk) muhafazakar erkek anlayışı değil" TBMM (A.A) - 15.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''en az 3 çocuk'' anlayışının muhafazakar bir erkek anlayışı olmadığını belirterek, ''Bu grafikteki aralık, ülkemizin yaşlanmaya başladığını göstermektedir'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Fatma Şahin, ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' şeklindeki ifadesinin, ''Statüko, karanlık güç, çete ve mafya yaşasın'' anlamında olmadığına işaret ederek, ''Milletin, toplumun, kadının, yaşlının, engellinin, 74 milyonun yaşadığı Türkiye muradıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz'' dedi. Bakanlığın mali durumunu grafikler eşliğinde anlatan Şahin, kaynaklarının 6 milyar liradan 8,8 milyar liraya yükseldiğini, mali olarak güçlendirilmiş icracı bir Bakanlık olarak yapılandıklarını söyledi. Şahin, yeterli bütçe olmadan istenilen icraatların gerçekleştirilemeyeceğini anlatarak, başka bir tablo üzerinde bakanlığının 2012 yılı yatırım bütçesini değerlendirdi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırıldığını ve güçlendirildiğini ifade eden Şahin, kurumun artık aile ve toplum hizmetlerinde politika üreten, sorunları bilimsel şekilde araştıran, güçlü bir genel müdürlüğe dönüştürüldüğünü ifade etti. -''Aile birliğinde dünyanın en güçlü ülkesiyiz''- Bakan Şahin, güçlü ailenin güçlü milleti oluşturacağını bu nedenle ailenin yapısının nasıl güçlendirileceğini esas aldıklarını vurgulayarak, ''En son yapılan araştırmaya göre, boşanmalarda ve aile birliğinde hala dünyanın en güçlü ülkesiyiz. AB'de boşanmalarda binde 1,9 olan oran ülkemizde binde 1,4'tür. Evlenmelerde ise AB ortalaması binde 4,8 iken, Türkiye'de binde 8,2'dir. En çok ekonomik olarak yaşanan sıkıntılı yıllarda boşanmaların arttığını, 2001 yılındaki krizde dibe vurduğunu, sonra düzeldiğini görüyoruz. Boşanmalarda aldatma, dayak ve ilgisizlik neden olarak görülmüştür'' diye konuştu. Nüfusun yaşlanması konusuna değinen Şahin, kalkınmanın özünün birey olduğunu, kaliteli nüfusun oluşturulamaması halinde istenilen hedeflere ulaşılamayacağını söyledi. Şahin, dünyada yaşlanma sorununun olduğunu kaydederek, ''Dünyada yaşlanma sorunsa, AB 2012'yi aktif yaşlanma yılı ilan ettiyse, ülkemizdeki nüfus da durağanlaştıysa, burada bizim nüfus politikaları üretmemiz gerekir'' dedi. ''En az 3 çocuk'' anlayışının, muhafazakar bir erkek anlayışı olmadığını ispatlamak için konuyu tablo üzerinde anlatmak istediğini belirten ve grafikler üzerinde Türkiye'de nüfusun yaşlandığına dikkati çeken Şahin, ''Bilimi, aklı kullanarak önyargılardan çıkıp politika üretmeliyiz. Bu grafikteki aralık, ülkemizin yaşlanmaya başladığını göstermektedir. Bu aralık genişledikçe genç nüfus azalmakta ve 65 yaş nüfusumuz artmaktadır. Yaşlı nüfus başımızın tacıdır ama kaliteli genç nüfus planlamalıyız'' diye konuştu. Muhalefet partilerine, bilim kurulu oluşturmaları önerisinde bulunan ve kurulun bütçesini de bakanlığından karşılama sözü veren Şahin, ''Siz bu eğriyi nasıl düzelteceksiniz? Hane başına bunu kaç çocukla başaracaksınız? Siz bize söylenin, biz bunun arkasında duralım'' dedi. -''Mertçe çıkın söyleyin''- Fatma Şahin'in konuşmasından sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Şahin'e yönelik olarak, ''Sayın Bakanın heyecanı var. Umarım icraatına yansır. Stratejik derinliklerde kaybolan bakanlardan olmayın. Bu arada Biz Van'a gittik. Siz gitmiş olabilirsiniz ama anlamamışsınız, onlara uzak olabilirsiniz. Biz yanlarına gidiyoruz ve onları anlıyoruz'' dedi. Bunun üzerine söz alan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Vural'ın, stratejik derinliğe atıf yaparak, akademisyen olduğu dönemlerde yazdığı kitabı kastettiğini belirtti. Davutoğlu, ''Bugün o eseri pratik hayatta uygulamaya çalışıyorum ve bununla iftihar ediyorum. Stratejik Derinlik eserinin sahibi olarak cevap veriyorum: Öncelikle o eseri okumanızı rica ederim. Stratejik Derinlik kitabını 2001 yılında, hiçbir zaman teorik çalışmayı pratiğe yansıtma düşüncesi olmadan kaleme aldım. İmalı kelimelerin arkasına sığınmayın, mertçe çıkın söyleyin, ben de cevap vereyim'' diye konuştu. Bu arada TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Başkanlık Divanı olarak UEFA Avrupa Ligi'nde, Stoke City'i 3-1 yenerek bir üst tura çıkan Beşiktaş'ı kutladı.