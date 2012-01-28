-"En az 10 Türk markası bilinir olacak" İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü 2023'e doğru giderken en az 10 Türk markası arasında, Türk çayının da bir marka olarak bilinir hale gelmesinin hedefleri arasında olduğunu bildirdi. ''Bir Çay Daha Lütfen'' kitabının Amerikalı yazarı Katherina Branning ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya gelen Yazıcı, kendisinin Rizeli olduğunu ve çayın hep gündemlerinde bulunduğunu kaydetti. Yazıcı, Türk çayının yetiştirilmesi ve pazarlanmasına ilişkin sorunların olduğunu dile getirerek, bunun için çayla ilgili Çalıştay yaptıklarını, eylem planı oluşturduklarını ve çayın bir markaya dönüştürülmesi için büyük bir gayret içinde bulunduklarını anlattı. ''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü 2023'e doğru giderken en az 10 Türk markası arasında, Türk çayının da bir marka olarak bilinir hale gelmesi hedeflerimiz arasında'' diyen Yazıcı, çayın markaya dönüşmesi için çayın kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini, çayın kalitesinin yükseltilmesi için çayın toplanmasına, işlenmesine ilişkin süreçlerde yapılması gerekenler olduğunu anlattı. Bakan Yazıcı, bütün bunları bir eylem planına bağladıklarını bildirerek, bu eylem planını Çaykur'un bağlı olduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğünü, kendisinin de yakından takip ettiğini belirtti. Geçen günlerde çayın uluslararası bir markaya dönüştürülmesine ilişkin bir çalıştay düzenlendiğini vurgulayan Yazıcı, ''O çalıştayın da hedefleri var. Öncelikle kaliteyi korumak ve giderek de organik çaya dönüşüm gerçekleşiyor. İlk organik çay, Hemşin'de bizim dönemimizde yaptığımız çay fabrikasında üretiliyor. Bu yıl, biraz daha alan genişletildi. Ama hedef bütün çay üretim bölgelerinde çayın üretimini organik hale getirmek. Bunu getirdiğimiz zaman Türkiye'de yetişen çayın içeriğinde yer alan unsurlar itibariyle, diğer ülkelerde yetiştirileni kıyasladığımızda Türk çayı önde'' diye konuştu. ''Bir Çay Daha Lütfen'' kitabının Amerikalı yazarı Katherina Branning ise, içtiği ilk çayın 1978'de Laleli'de kaldırım kenarında bir itfaiye eri tarafından ikram edildiğini söyledi. Branning, Türk kültürünün kendisinde bıraktığı etkileri hem Amerikalılar hem de Türklerle paylaştığı ''Bir çay daha lütfen'' kitabının bu kadar ilgi göreceğini beklemediğine değinerek, ''Kaliforniya'da düzenlenen festivalde yapmış olduğum çay sunumunun Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde bu kadar üne ulaşacağını hiç tahmin etmemiştim. Türk dostluğu işte bu. Özellikle bana binlerce ikramda bulunan Türklere çok teşekkür ederim'' dedi. Bu arada Bakan Yazıcı, Branning'a, kahvaltıda Karadeniz'in yöresel kahvaltılıklarından olan ''kuymak'' ikram etti. Bakan Yazıcı daha sonra da üzerinde Türk Bayrağı bulunan bir rozeti Branning'a taktı.