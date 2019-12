-"ELLERİNİZİ İMAM HATİPLERDEN ÇEKİN" NEVŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yine kafayı taktılar imam hatip okullarına. Ya kardeşlerim CHP bu ya bu CHP, hala akıllanmayacaklar. Ya ayıptır ya, çekin artık şu imam hatiplerin üzerinden ellerinizi, çekin şu meslek liselerinin üzeriden ellerinizi, bırakın'' dedi. Erdoğan, partisince Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Eğitim konusuna değinen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bak şimdi yine bir şey yaptılar eğitimle ilgili açıklamaları var. Yine kafayı taktılar imam hatip okullarına. Ya kardeşlerim CHP bu ya bu. CHP bu hala akıllanmayacaklar. Ya bu ülkede işte görüyorsun, bir tane imam hatip okulu mezunu şu anda başbakan var. Bize, siz zulüm ettiniz, çok eza, cefa çektirdiniz. Ama buna rağmen tırnaklarımızla taradık, taradık, taradık. Benim milletim bizi aldı, getirdi başbakan yaptı. 'Muhtar bile olamaz' dediniz. Benim milletim getirdi başbakan yaptı. Ya ayıptır ya, çekin artık şu imam hatiplerin üzerinden ellerinizi, çekin şu meslek liselerinin üzerinden ellerinizi, bırakın. Bunlar varya kardeşlerim bunlar, imam hatip okullarında hangi dersin okunduğunu bile bilmiyorlar. Bu kadar da bunlar cahiller. Tutturmuşlar bir şey ne diyor 'Ne kadar imam lazımsa, müezin lazımsa o kadar imam hatip' Hadi canım sende. Ne olacak Türkiye'nin yüzde 75'i düz lise ne oluyor ihtiyacı mı karşılıyorsun onunla? Veya onlara iş mi bulacaksın? Meslek sahibi yapacaksın meslek. İnşallah hedefimiz yüzde 65-70 meselek liselerinin sayısını o oranlara yükseltmek. Hepsinin bileğine bileziğini takmak. Üniversiteye girişte, düz liselisi de girer, meslek liseli de girdi kazandı ya niye önünü kesiyorsun. Bırak girsin bilgi varsa meslek lisede, bu imam hatipli de olur, endüstri mühendisliği için olabilir, motor olabilir, bilgisayarı hepsi olabilir bırak mezun olup gidiyor mu? Gitsin.'' -"AKŞAM BAŞKA SABAH BAŞKA" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Şimdi çıktı yerel özerklik şartı diyerek, 'Ne demek' dedi efendim, 'Biz sizin yerel yönetimlerinizi tanıyacağız.' Nerede dedi bunu? Hakkari'de. Hakkari'de böyle diyor. Çıkıyor Ardahan'a, Ardahan'da da diyor ki 'Asla, biz eyaletler, böyle bir şey konuşmadık. Eyaletlere biz müsaade etmeyiz' diyor. Dedim ya akşam başka, sabah başka. 35 dakikada bir televizyon programında yalan söyleyebiliyor. Önce diyor ki 'YÖK'ü kaldıracağım', 35 dakika sonra ne diyor bu defa biliyor musunuz? 'Bedelli askerlikten toplanan parayı YÖK'e aktaracağım' diyor. Kaldırmadın mı sen YÖK'ü. Kaldıracağım diyorsun, 35 dakika sonra da bedelliden gelen parayı oraya aktaracağım diyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İşte bu zat bu. Kim ne isterse onu vadediyor. İlke, sınır, çizgi hiçbir şey yok. Bir yıldır genel başkan, ağzından ne çıktıysa yarım saat sonra tersini söylüyor. Önceleri 'U' yapıyor diyordum, 'U' dönüşü. Ama sonra baktım 'S' yapıyor. Önceleri yürüyen yalan demiştim fakat baktım ki bu koşar adım gidiyor. Daha sonra baktım ki o da olmuyor, uçuyor, uçuyor. Bakıyorsunuz doğuda söylediğini batıda yalanlıyor. Kuzeyde kurduğu cümleyi güneyde bozuyor, ifade ne, yanlış anlaşıldım diyor. Ya, bu bir olur, iki olur, üç olur ama artık dört olmaz. Dört olursa orada bir iş vardır, orada bir laçkalık vardır. İşte Hakkari'de 'özerklik' dedi, 24 saat sonra 'yanlış anlaşıldım' diyor. Yazık, valla yazık, CHP'ye gönül verenlere de yazık. Çünkü CHP ülkemizin eski siyasi partilerinden birisi.'' ''CHP zihniyetinin milleti hep aşağıladığını'' söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Millete hep tepeden baktılar. 'Göbeğini kaşıyan adam' dediler. 'Yüzde 60'ı aptal' dediler. Şimdi aynı muameleyi kendi tabanlarına yapıyorlar. Eskiden yüzde 60'a aptal gözüyle bakıyorlardı, şimdi 74 milyona aynı nazarla bakıyorlar. Sevgili Nevşehirli kardeşlerim, bu bir tezgah, senaryo. Şimdi çetelere yeniden can suyu verme mücadelesi. Bu yeniden 2002 öncesine dönme gayreti. Maalesef MHP de aynı şeyi yapıyor. MHP de yeniden bunların kuyruğuna takıldı. Merak ediyorum, AK Parti'ye edebi, adabı, seviyeli üslubu bırakarak en ağır şekilde hakaretler yağdıran MHP Genel Başkanı acaba yol arkadaşı CHP'ye şimdi ne diyecek? Hiçbir şey diyemez. AK Parti'ye karşı kaplan kesilen MHP, CHP karşısında kuzu dahi olamaz, kuzu. Çünkü bunlar ittifak içindeler. Bunlar kardeşliği oluşturdular. Bunlar CHP, MHP, BDP, Ergenekon ve terör örgütü, tıpkı 12 Eylüldeki gibi yine aynı hizaya geçtiler.'' Alandakilere ''Şimdi soruyorum, Nevşehir bu oyunu bozacak mı? Nevşehir bir kez daha çetelere 'dur' diyecek mi? Nevşehir bu kirli ittifaka 12 Haziran'da cevap verecek mi? Nevşehir bir kez daha demokrasi, bir kez daha hukuk, bir kez daha yeniden büyük Türkiye diyecek mi?'' diye soran Erdoğan, vatandaşlardan ''evet'' yanıtını aldı. -''GECE GÜNDÜZ HİZMET PEŞİNDE KOŞUYORUZ''- Nevşehir'in elindeki imkanları çok daha iyi değerlendirmesini istediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bakınız, bölünmüş yollarla Nevşehir'i çevre illere bağladık. Bunun için Kapadokya Havaalanı'nı yılda 17 bin kişinin yararlandığı bir havaalanından, şu anda 17 binden nereye çıkardık? 139 bin kişinin yararlandığı havaalanı haline getirdik. Bunun için Antalya'dan Kayseri'ye kadar ulaşan yani Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya bağlayan bir demiryolu hattı yapmayı planladık. Bunun için Nevşehir Üniversitesini kurduk. Kim kurdu? Biz kurduk, öyle mi? Fakülteleriyle yüksek okullarıyla araştırma merkezleriyle faaliyete geçirdik. Bunun için Nevşehir'i modern sağlık tesisleriyle donattık. Turizm yatırımlarını teşvik ederek Nevşehir'i ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirdik. Şimdi daha fazlasını yapacağız. Bizim sevdamız Türkiye, bizim sevdamız Nevşehir. Bu sevdayla gece gündüz hizmet peşinde koşuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetini, dünyanın dört bir yanını bunun için dolaşıyoruz.'' Göreve geldiklerinde Türkiye'ye gelen turist sayısının 13 milyon olduğunu, şimdi bu sayının 28 milyona çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bunlar durup dururken olmadı, koşarak, çalışarak oldu. İşte bugün mitingimizden sonra toplu açılışımız var. Nevşehir'e hiçbir zaman eli boş gelmedim. Bugün de yeni devlet hastanemizle birlikte bölünmüş yolları, eğitim hizmetlerini, belediyemizin yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Tek törenle toplam yatırım bedeli 168 trilyon olan 16 eseri Nevşehir'e kazandırıyoruz. Biz buyuz. Peki CHP ne yapmış, MHP ne yapmış? Şimdi benim MHP'ye gönül veren kardeşim bunları görmüyor mu? CHP'ye gönül veren kardeşim bunları görmüyor mu? Bu hastaneye gidip gelmiyor mu? Bu yollardan gidip gelmiyor mu? Allah aşkına, bu hizmetler durup dururken yapılmadı ki. Ah benim kardeşim, iktidarı kimden aldık? Şu MHP'den almadık mı? Sevgili kardeşlerim, Nevşehirli kardeşlerim, Allah aşkına. Bizim milli gelirimiz neydi biliyor musunuz, MHP'den aldığımız zaman 230 milyar dolardı. Gençler, bunları iyi aklınızda tutun. Şu anda milli gelirimiz ne biliyor musunuz? 740 milyar dolar. Bakın, devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? Yüzde 63. Yani devlet borçlanırken 100 liraya 63 lira faiz veriyordu. Şimdi yüzde 7, yüzde 8, buradayız. Bu aradaki 55 lira kimin cebinde kalıyor, vatandaşımın cebinde kalıyor, Nevşehirli kardeşimin cebinde kalıyor, çiftçimin, köylümün, memurumun, işçimin cebinde kalıyor. Ah sevgili kardeşlerim, enflasyon neydi, enflasyon canavar değil miydi? Mutfaktaki Fatma abla, Hatçe abla, Ayşe abla, bunu siz iyi bilirsiniz? Yüzde 30 nereye düştü şimdi, yüzde 4'e. Aradaki 26 kimin cebinde kaldı, senin cebinde kaldı. MHP'den bunu böyle devraldık. Bitmedi. Ah kardeşlerim benim, işçi, memurdan para kestiler, her ay maaşlarından. Çünkü kredibiliteleri kalmamıştı. Batıdan borç alamıyorlardı. Bu sefer tuttular, benim işçimin, memurumun maaşından kesmeye. Adını da şöyle koydular, nema. Sadece MHP yapmadı bunu, CHP de yaptı aynı şeyi, ANAP'ı da yaptı, hepsi yaptı. Devlet ne kadar borçlandı işçiye memura biliyor musunuz? 13.5 katrilyon, 13.5 katrilyon. Bu parayı kim ödedi? Devlet işçisine, memuruna borçlu olur mu? Geldik 13.5 katrilyonu takır, takır, takır biz ödedik. Konut edindirme yardımları dediler, işçiye, memura konut verdiler mi? Yok. Şu ana kadar 3 katrilyon da onun için ödedik. Bitmedi. IMF'den gittiler borç aldılar. Hem karşıyız diyor MHP, gitti borcu aldı. Bize ne kadarla devretti biliyor musunuz? 23.5 milyar dolar. Onu da şu ana kadar ödedik, ödedik, ödedik, ne kadar kaldı 4.9 milyar dolar. Şu anda istesek hepsini öderiz. Hepsini öderiz ama faizi çok çok düşük olduğu için Nisan 2013'te onu da bitireceğiz. Ama bakın artık biz stand by anlaşması yapmıyoruz. Neden? Artık yere sağlam basıyoruz. Size ihtiyacımız yok dedik.'' MHP döneminde 21 bankanın battığını ifade eden Erdoğan, ''40 milyar doları benim vatandaşım ödedi. Sayın Bahçeli, sen bunların hesabını ver. Bak ben sana hakaret etmiyorum. Sen küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun. Çünkü bu senin iç dünyanın dışa yansımasıdır. Ama bizim geçtiğimiz rahleitedriste 'edep yahu' yazıyor. Onun için biz aynı dille konuşmayız ama biz gerçekleri anlatırız. Niye? Millet bunu öğrensin, bilsin, tanısın bunları. Bunların gerçek yüzünü görmeleri lazım. Bak, milliyetçiyiz diyorlar, değil mi? Bizim milli bankamız hangisi, Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz biz geldiğimizde? 27.5 milyar dolar. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasında ne var biliyor musunuz? 95 milyar dolar var. Yolsuzluk olmazsa, suistimal olmazsa, işi ehline verirsen işte buralara gelirsin'' diye konuştu.