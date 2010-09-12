-"ELEKTRONİK CİLT" GELİŞTİRİLDİ SAN FRANCISCO (A.A) - 12.09.2010 - ABD'nin California eyaletindeki iki prestijli ünversite Stanford ve Berkeley'den araştırmacılar, insan cildine yakın esneklik ve hassasiyete sahip yapay cilt geliştirmeyi başardılar. Amerikalı bilimadamları "Nature Materials" dergisinde yayımladıkları makalede, Stanford Üniversitesi'ndeki çalışmalarda geliştirilen ve özel olarak üretilen ultra ince bir film üzerinde mini transistörlere sahip sentetik cildin, 20 miligram ağırlığındaki bir sineğin yüzeyine konmasını veya havalanmasını hissedebildiğini belirttiler. Bu yapay cildin tepki süresinin insanınkiyle kıyaslanabilir düzeyde, saniyenin birkaç binde biri kadar hızlı olduğunu belirten araştırmacılar, ancak bu prototipin özellikle acı hissi gibi bazı özelliklerde şimdilik insan cildi kadar hassas olmadığını kabul ettiler. Berkeley Üniversitesi'ndeki araştırmalarda geliştirilen sentetik deri, milimetrenin birkaç milyonda biri çapındaki "nano-ipliklerin" yerleştirildiği bir kauçuk malzemeden üretildi. Bilimadamları makalelerinde, bu prototip yapay cildin, 0 ila 15 kilopascal basıncı tespit edebilecek kapasitede olduğunu, bunun da insan elinin bir klavyeye veya bir cisme dokunmasına eşdeğer olduğunu belirttiler. Çalışmalarında henüz işin başında olduklarını ve bu yapay cilt prototiplerinin özellikle robot teknolojisinde önemli kullanım alanı bulacağını vurgulayan araştırmacılar, "Örneğin bulaşık yıkayabilen bir robot yapmak istersek, öncelikle onun bardakları tutarken kırmamasını sağlamalıyız. Aynı zamanda robota, objeyi düşürmeden tutabilmesi için gerekli yeteneği de vermeliyiz" dediler. Bilimadamları, uzun vadede "elektronik cilt" için tıbbi alanda uygulamalar geliştirmeyi umuyorlar. Bu yapay deri ile kaplı protezlerin yardımı ve bunun sinir sistemine entegre edilmesiyle, engelli veya ampute kişilere dokunma hissinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.