-"EL KAİDE İNTİKAM ALACAK" WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta, El Kaide'nin, liderleri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin intikamını almaya çalışacağının "hemen hemen kesin" olduğunu söyledi. Panetta yaptığı açıklamada, "Bin Ladin ölmesine rağmen, El Kaide ölmedi. Teröristler, neredeyse kesinlikle onun intikamını alma girişiminde bulunacaklar, uyanık ve kararlı olmak zorundayız ve olacağız" dedi. Usame bin Ladin, dün gece Pakistan'da Amerikan operasyonunda öldürülmüştü.