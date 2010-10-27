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"EHLİYET SINAVINDAKİ SAHTECİLİK"TE 3 TUTUKLAMA IĞDIR (A.A)

27 Ekim 2010 15:12

-"EHLİYET SINAVINDAKİ SAHTECİLİK"TE 3 TUTUKLAMA IĞDIR (A.A) - 27.10.2010 - Iğdır'da başkasının yerine ehliyet sınavına girildiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ehliyet sınavında başkasının yerine girdiği tespit edilen 6 kişi ile sınavda bu kişilere yardımcı oldukları öne sürülen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve aynı kurumda görevli memurun, Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı. Iğdır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve aynı kurumda görevli memurun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi serbest bırakırken, diğer zanlıları mahkemeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.G, Y.G ve C.Z, ''evrakta sahtecilik yapmak'', ''para karşılığı başkasının yerine sınav girmek'' suçlarından tutuklandı, diğer zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Iğdır'da, İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda takibe alınarak 23 Ekim'de yapılan ehliyet sınavında başkasının yerine girdiği tespit edilen 6 kişi ile bu kişilere yardımcı oldukları öne sürülen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve aynı kurumda görevli bir memur gözaltına alınmış, daha sonra bu zanlılar ''evrakta sahtecilik yapmak'' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

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