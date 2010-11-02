-"EĞLENMEYE HAKLARI YOK" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, "Ulusal sorunlara duyarlı olmayan bir gençliğin eğlenmeye de hakkı yoktur. Şenliğe izin vermedim. Bugün olsa yine aynısını yaparım'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada savunmasını sürdüren Hilmioğlu, tutuksuz sanıklardan Hatice Bahtiyar'dan ele geçirildiği ileri sürülen protokol listesinden haberinin olmadığını ve bu kişiyi de tanımadığnı ileri sürdü. Hilmioğlu, değiştirilecek olan YÖK yasasıyla ilgili endişelerini dile getirmek için 2004 yılında Jandarma Genel Komutanlığına bazı rektör ve askerlerin de bulunduğu bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. YÖK yasa taslağı tartışmaları sırasında Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamanın ardından İnönü Üniversitesi Senatosunun bu açıklamayı destekleme kararı doğrultusunda açıklama yapıldığını anlatan Hilmioğlu, ''TSK'nın YÖK ile ilgili açıklamasına tepki gösterenlere karşı üniversite senatosu da destek kararı aldı. Askerlerin açıklamasını destekler mahiyetteki açıklamayı bütün kuvvet komutanlarına gönderdik'' dedi. Hilmioğlu, hakkındaki suçlamaların delilden yoksun olduğunu ileri sürerek, beraatını istedi. Savunmasının ardından mahkeme heyetine başkanlık yapan Hasan Hüseyin Özese tarafından savcılıktaki ifadesinin okunmasına geçilen Hilmioğlu, ''Üniversitede düzenlenen Kıbrıs ile ilgili bir mitinge katılımı zorunlu tuttuğu, katılım az olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin düzenlediği 'Bahar Şenliği'ne izin vermediği'' iddiasına ilişkin, ''Ulusal sorunlara duyarlı olmayan bir gençliğin eğlenmeye de hakkı yoktur. Şenliğe izin vermedim. Bugün olsa yine aynısını yaparım'' şeklinde konuştu. Savcılık ifadesi okunduğu sırada bazı bölümlerinde araya girerek söz isteyen Hilmoğlu, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ait olduğu ileri sürülen ''Öncüleri Partilileştirme Hareketi'' adlı listede adının geçtiğinin hatırlatması üzerine, adı geçen listeyle herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Perinçek ve İP ile hiçbir zaman bir alakasının bulunmadığını ve Perinçek ile hiç tanışmadığını söyleyen Hilmioğlu, ''Eğer bu liste bir suç unsuruysa neden o listede adı geçen herkes burada yok'' dedi. Emekli Orgeneral Şener Eruygur ile görüşmelerine de değinen Hilmioğlu, Eruygur'u, YÖK yasa tasarıyla ilgili verdikleri tepki nedeniyle üniversite senatosunun aldığı kararlarla ilgili aradığını söyledi. Eruygur'un görevdeyken kendisini bir kere aradığını anlatan Hilmioğlu, ancak bu görüşmenin kişisel telefonundan gerçekleşmediğini, rektörlük özel kalemini aramış olabileceğini kaydetti. Başkan Özese'nin, Hilmioğlu'nun tutuklu sanıklardan Mustafa Balbay ile yaptığı görüşmelerden bahsetmesi üzerine söz alan gazeteci Mustafa Balbay, elindeki Cumhuriyet gazetesini kaldırarak arka sayfasındaki gazete irtibat numaralarını mahkeme heyetine okudu. Mahkeme heyetinin Hilmioğlu'nun görüştüğünü iddia ettiği telefon numaralarının gazetenin Ankara ürosunun santral numaraları olduğunu söyleyen Balbay, ''Bu sözü geçen telefon numaralarını Cumhuriyet gazetesini alan herkes görebilir. Fatih Hoca, tanıdığım kadarıyla haber konusunda titiz biridir. Bir haberi beğenmeyip haberle ilgili aramış olabilir. Gazeteyi ya da eğitim muhabirlerini aramış olabilir. Gazetenin Ankara bürosunun santral numarasının benim özel numaram olarak gösterildiğini tekrar dikkatinize sunuyorum'' şeklinde konuştu. Konuşmasına devam eden Hilmioğlu, her rektörlük özel kalemini arayan kişinin kendisiyle görüşmüş anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u da üniversitede konferans vermek üzere çağırdığını, Tolon'un da buradan tanıdığını belirtti. Hilmioğlu, herhangi bir kişinin konferans vermek için çağrıldığında 10-15 gün öncesinden en az 5-6 kere program konu içeriği ve nezaket dolayısıyla arandığını dile getirerek, Tolon'u da bu sebepten dolayı aramış olabileceğini, başka herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi. Duruşma, Hilmioğlu'nun savcılıktaki ifadesinin okunmasıyla devam ediyor.