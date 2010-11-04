-"EĞİTİCİ DVD'LER" BEBEKLERE FAYDALI DEĞİL NEW YORK (A.A) - 04.11.2010 - "Eğitici DVD'lerin" bebeklere faydalı olmadığı iddia edildi. Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, bebeklerin bu tür programları izlemek yerine ebeveynlerin günlük hayattaki konuşmalarından yeni kelimeleri öğrenmesinin daha faydalı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 12-18 aylık 72 bebeği 4 gruba ayırdı. Daha önce eğitici DVD izlememiş bebeklere DVD izletildi. Bir ay sonra çocuklara test yapılarak, DVD'deki kelimeleri öğrenip öğrenmedikleri araştırıldı. Tek başına ya da anne-babasıyla düzenli olarak DVD'yi izleyen bebeklerin, hiç izlemeyenlerden daha fazlasını bilmediği belirlendi. "Psychological Science" dergisinde yayımlanan araştırma, bebeklerin anne-babası konuşurken öğrendiği kelime sayısının, DVD'den öğrendikleriyle eşit olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, ebeveynlerin çocukların gelişimini DVD'ye bağladıklarını, ancak bu durumun doğal gelişim sürecinin sonucu olduğunu vurguladılar.