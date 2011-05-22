-"EDEBİNLE İKTİDARDAN AYRIL DA GİT" ANTALYA (A.A) - 22.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''AK Parti 9 yıldır teslimiyetçi bir politikaya mahkum edilmiş, ekonomide 'Sat kurtulcu', milli meselelerde 'Ver kurtulcu', partililerin menfaati ve yandaşlarının zenginliği için de 'Kazan kazancı' bir yol takip etmiştir'' dedi. Bahçeli, partisince Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinin ülkenin ve milletin çok ağır dış ve iç tehditlerle karşı karşıya kaldığı, kriz ve kaosun yaşandığı bir dönemde yapılacağını ileri sürdü. Seçimlerde milletin, kaderini yeniden belirleyeceğini belirten Bahçeli, seçimlerin yüksek katılımla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, ''Seçim sonucunda ortaya çıkacak milli irade, sonuçları itibariyle hiçbir şart altında tartışmaya zemin olmamalıdır. Bu seçimler milletimizin geleceğinin yeniden şekillenmesi, AKP'nin 9 yıllık zulme dayalı iktidarının ortadan kalkmasına sebep olacak bir seçim olacaktır'' dedi. AK Parti iktidarının yaklaşık 9 yıldır tek başına iktidar olduğuna dikkati çeken Bahçeli, buna karşın AK Parti'nin halkın teveccühünü anlayamadığını öne sürerek, ''AK Parti 9 yıldır teslimiyetçi bir politikaya mahkum edilmiş, ekonomide 'Sat kurtulcu', milli meselelerde 'Ver kurtulcu', partililerin menfaati ve yandaşlarının zenginliği için de 'Kazan kazancı' bir yol takip etmiştir'' şeklinde konuştu. Türkiye'de terör olaylarından, işsizliğe çok ciddi sorunlar yaşadığını savunan Bahçeli, şunları söyledi: ''Türkiye'de huzur, mutlu ve güven ortamında hayatınızı devam ettiriyorsanız 'Durmak yok, yola devam' diye Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına takılabilirsiniz. Ama yaşadığınız gerçekle Recep Tayyip Erdoğan gerçeği örtüşmüyorsa, o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a öyle bir Türkmen tokadı vurun ki, tepetaklak iktidardan gitsin. Gerçek sizin yaşadıklarınızdır. Diğeri ise bir avuç mutlu insanı, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak algılıyorsa, o zaman sayın Başbakan'da bir görme bozukluğu başlamış demektir. Miyop olmuş, saadeti, huzuru, serveti yandaşlarında, yalakalarında, hanedanlarında görünce zannediyor ki Türkiye böyledir.'' -''TÜRKİYE'Yİ SEN DEĞİL SOKAK YÖNETİYOR''- Demokratik açılım sürecinin, Türkiye için bir yıkım projesinin başlangıcı olduğunu iddia eden Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari mitinginde söylediklerini eleştirerek, şöyle konuştu: ''(Bazıları baskıyla kepenkleri indirttiriyorlar) diyor, Sayın Başbakan, orada 'Baskıyla bazıları' dediğin senin Habur'da karşılayıp tören yaptığın, PKK'nın siyasallaşması sürecinde demokratik açılım zırvasıyla gidip müzakereye oturduğun ihanet odaklarının teröristleri tarafından yapılan bir baskı sonucu kepenkler indiriliyor, sen de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak bu durumundan şikayet ediyorsan, anlaşılıyor ki Türkiye'yi sen değil sokak yönetiyor.'' Türkiye'de her siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun anayasa değişikliğinden yana olduğunu belirten Bahçeli, buna karşın iktidarın bugüne kadar gizli gündemlerle ilgilendiğini ileri sürdü. Bahçeli, ''9 yıl iktidarda olduğunuz sürece gizli gündemlerle Anayasa Mahkemesi'ni AKP'leştirdin, HSYK'yı siyasallaştırdın, gelecekte ihanete doğru gidişinin bugün hukuki çerçevesini kendini kurtaracak bir yol olarak aramaya başladın'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın ''çıraklık, ustalık'' gibi söylemlerle hatalarının üzerini örtmeye çalıştığını ileri süren Bahçeli, ''Sen okyanus ötesinden talimatlarla, AB'nin İlerleme Raporu dayatmalarıyla, PKK'nın talepleri İmralı'nın istekleriyle Türkiye'yi felakete götürdüğünün farkına var da edebinle, terbiyenle Türkiye'yi büyük bir kargaşaya sokmadan iktidardan ayrıl da git'' diye konuştu. Bahçeli, Türkiye'de 9 yıldır tahribat oluştuğunu vurgulayarak, 100 sorun ve çözüm tespit ettiklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirmeyi vaat ettikleri Hilal Kart'ı tanıttı. Bahçeli'ye Antalyaspor forması ve atkısı hediye edildi.