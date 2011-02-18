-"ECEVİT" RAPORU MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Adli Tıp Kurumunun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığı sırasında Başkent Üniversitesi Hastanesince verilen rapor ve belgelere ilişkin hazırladığı rapor, ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkemeye ulaştı. Raporun sonuç bölümünde, ''Ecevit'in Başkent Üniversitesi Hastanesinde 17 Mayıs-27 Mayıs 2002 tarihleri arasındaki yatışında; sol 9. kaburga kırığı, tromboflebit, pulmoner troinboemboli yönünden değerlendirildiği, uygulanan tedavilerin tıbben uygun olduğu, myastania gravisede uygun tedavi verildiği, fakat Parkinson hastalığı açısından hastane ve evdeki tıbbi kayıtlar ve takiplerde tutulan notlarda eksikliklerin dikkati çektiği'' kaydedildi. Parkinson hastalığının düzeyi, komplikasyon (unutkanlık, hipotansiyon, uyku problemleri) gelişip gelişmediği, ilaç kullanımıyla ilgili sorunların olup olmadığının not edilmediği, bunlardan dolayı hastanın son muayene bulgularının düzenli olarak değerlendirilmediği ve detaylı olarak bildirilmediğinden hastanın kliniğine göre dopaminerjik tedavi ve tedavinin dozlarının yeterli olup olmadığı hakkında kesin bir yorum yapılamadığı aktarıldı. Raporda şöyle denildi: ''Evdeki takipte düşmelerin ön planda olduğu, iki taraflı Parkinson hastalığı olan olgunun orta veya ileri evre parkinson hastalarında görülebilen bir durum olduğu, bunu destekler biçimde GATA tarafından yapılan takipte ilaç dozunun yükseltilmiş olması ve klinik bulguların daha iyi olduğunun not düşülmesi düşünüldüğünde dopaminerjik tedavinin yetersiz kaldığının kabulü gerektiği oy çokluğuyla mütalaa olunur.''