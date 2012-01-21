-"Dünyada birçok ilki içeren ameliyatlar yaptık" ANTALYA (A.A) - 21.01.2012 - Türkiye'nin ilk yüz nakli ile dünyada ilk kez aynı anda bacak ve 2 kol nakli ameliyatını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, iki ameliyatın da başarılı geçtiğini belirterek, ''Dünya'da bir çok ilki içeren ameliyatlar yaptık'' dedi. Uşak'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya'dan alınan yüzü Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen ameliyat ile 19 yaşındaki Uğur Acar'a, 2 kol ve bacağı ise 34 yaşındaki Atilla Kavdır'a nakleden AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın ardından hastane bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesinin her zamanki gibi gerekeni yaptığını söyledi. Türkiye'de yüz naklini ilk kim yapacak şeklinde tartışmalar olduğunu hatırlatan Özkan, ''Tabii ki ilk biz yapacaktık ve yaptık. Dünya'da birçok ilki içeren ameliyatlar yaptık. Önümüzde her iki ameliyat için de kritik 10-15 günlük bir süremiz var. Bu süreyi atlatırsak tarihe altın harflerle yazmış olacağız'' dedi. Akdeniz Üniversitesinin bir marka haline geldiğini anlatan Özkan, ''bu marka içerisinde yapmaları gerekeni yapmanın mutlululuğunu yaşadıklarını'' kaydetti. Yüz nakli konusunda zorlandıkları kısımlar olduğunu ifade eden Özkan, ''Aileden izin alma aşaması ve dokuların buraya getirilme aşaması bizi zorladı. Türkiye'de en fazla doku grupları belirlenmiş yüz, kol ve bacak nakli yapabilecek durumdaydık. Bunu da gerçekleştirdik. Bundan sonra başka kurumlar da yapacaktır. Biz öncü olduk. İnşallah devamı gelir'' dedi. Ameliyatın tam yüz nakli olduğunu vurgulayan Özkan, ''Reddedilmeyle ilgili olan ilk 10 günlük sürecin ardından 3, 6 ve 1 yıl gibi kontrol edilmesi gereken dönemler var'' diye konuştu. Kol ve bacak ameliyatının da başarıyla tamamlandığını anlatan Özkan, ''Dünyada ilk defa bir aile hem yüzü hem de uzuvları bağışlıyor. Bu bizim başarımız kadar onların da erdemi. Onlara teşekkür ediyoruz'' dedi.