"Dünya yeniden bir silahlanma yarışı içinde"



Alman Ordusu Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden bu yana sürekli küçülmekte. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in açıkladığı yeni planlara göre, asker sayısının tekrar artırılması öngörülüyor. Bakan 2023 yılına kadar asker sayısının 14 bin 300 artmasının hedeflendiğini bildirdi. Berlin'de çıkan Die Welt gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:

“Savunma bütçesi söz konu olunca dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, ‘Sadece sizin sokağınızda on yıldır hırsızlık olmadı diye, kalkıp evinizin kapısını sökmüyorsunuz, öyle değil mi?’ diyerek kesintilere karşı çıkardı. Alman Ordusu ise yıllarca bunun tersini uyguladı. Son 20 yılın her hükümeti, hem kesintiye gitti, hem garnizonları çürümeye terk etti, hem de elindeki malzemeleri ucuza sattı. Seleflerinin aksine, Ursula von der Leyen durumun ciddiyetini idrak etmiş ve somut adımlar atmaya hazır izlenimi uyandırıyor. Bakan ve çoğu uzman, birliklerin muhabere gücünü yükseltmek için çok daha fazla çaba gösterilmesinin ve çok daha fazla yatırım yapılmasının gerekliliğinin farkında.”

Berliner Zeitung da ordudaki askerlerin sayısının artırılması yönündeki planları şu satırlarla değerlendiriyor:

“Çağın ruhu silahlanmayı gerektiriyor. Ruslar buna uyuyor, Çinliler ve NATO da. Ursula von der Leyen’in bahsettiği değişim de, aslında uluslararası savunma politikalarında gözlemlenen yeni ve kapsamlı rota değişikliğinin bir parçası. Bunu görmezden gelemeyiz: dünya yeniden bir silahlanma yarışının içinde.”

Die tageszeitung gazetesinin konuyla ilgili yorumu ise şöyle:

“Alman Ordusu’nun yükü taşıyabileceğinden ağır, Savunma Bakanı bu konuda haklı. Gemilerde personel senenin yarısını açık denizde geçiriyorsa, askerler farklı görevler arasında doğru dürüst dinlenme fırsatına sahip değilse ve askeri hastanelerde bakım personeli sıkıntısı çekiliyorsa, bakanın harekete geçmesi gerekiyor. Ama ordunun yükü kaldırabilmesi için daha fazla personel alınmasına karar verilirken, yükün azaltılması seçeneği de unutulmamalı. Zira sığınmacı krizi, terör ve iç savaşlara rağmen, başka ülkelerdeki askeri misyonların sayısını azaltmak mümkün. Bunun için sürmekte olan misyonlar gözden geçirilip, askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.”

Dün sabah Münih’te bir tramvay durağında bıçaklı bir kişi çevredeki yolculara saldırdı. Olay sırasında yaralanan dört kişiden biri hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganın tekbir getirdiğini öne sürdü. Savcılık ise, şu ana kadar saldırganın herhangi bir radikal İslamcı örgütle bağlantısının tespit edilmediğini açıkladı. Bamberg şehrinde çıkan Fränkischer Tag gün boyunca Alman medyasını meşgul eden olay hakkında şu yorumu yapıyor:

“Güvenlik kaybı reel olmayabilir. Ama yine de hissediliyor. Hem de İslami terörün bugüne kadar soyut bir tehdit olduğu bir ülkede. Her yerde her şey olabilir. Ama aslında bu zaten hep böyle değil miydi?”