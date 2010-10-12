"Duman" dünyaya açılacak

T24- Kurulduğu günden bu yana çıkardığı albümler kadar gittikçe artan dinleyici kitlesine verdikleri sayısız konserlerle beğeni toplayan rock gruplarından Duman, dünyaya açılmak istiyor.



Türkiye, onları ilk kez 1999 yılında çıkardıkları ''Eski Köprünün Altıda'' albümü ile tanıdı. Oldukça ilgi gören bu albümün ardından 2005'te çıkardıkları ''Seni Kendime Sakladım'' albümü, grubun, müzik dünyasında uzun yıllar kalıcı olacaklarının sinyallerini verdi. Hayran kitlesini daha da büyüten Duman, 2009 yılında pek de alışık olunmayan bir formatta her birinde 10'ar bestelerinin yer aldığı 2 CD'den oluşan ''Duman 1 & 2'' albümünü dinleyicilerin ilgisine sundu. Oldukça beğenilen bu albümlerde yer alan ''Dibine Kadar'' ve 'Senden Daha Güzel'' gibi parçalar, konserlerinde en çok istek yapılan şarkılar arasına girmeyi başardı.



Kaan Tangöze, Ari Borakas ve Batuhan Mutlugil ile başından bu yana birlikteliklerini sürdüren grupta tek değişiklik, kurulduğu yıllarda davul çalan Alen Konakoğlu'nun yerine Cengiz Baysal'a bırakması oldu.



Grubun kurucuları arasında yer alan ve şarkılarda vokal görevini de üstlenen Kaan Tangöze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu bir arada tutan gücün ''eski arkadaş olmaları, hatta birbirlerini çocukluk döneminden bu yana tanımaları'' şeklinde özetledi.



''Ortak noktamız olan müziği çok severek yapıyoruz. Bizim için, müziğin dışındaki konular teferruat kalıyor. Müzikte birleştiğimiz, onun dışında da birbirimize saygı ve sevgimiz tam olduğu için bu durum keyifle devam ediyor''diye konuşan Tangöze, dünyaya açılmak istediklerini ifade etti.



Tangöze, ''Dünyaya açılmak içimizde hep olan bir hayal. Yazdığımız ancak henüz ortaya çıkarmadığımız İngilizce parçalarımız var. Yoğun konser trafiğinden fırsat bulup da İngilizce albüm projesine bir türlü eğilemedik, ancak yarın öbür gün ne olur bilinmez. Fırsatını bulur bulmaz, bu albümü çıkarabiliriz'' dedi.



Türkçenin, yapısı itibarıyla rock müziğin melodik yapısına uymadığı yönündeki görüşlere katılmadıklarının altını çizen Tangöze, ''Biz bu konuda zorlanmıyoruz. Hatta Türkçe sözler tam da oturuyor bizim yazdığımız melodilerin üzerine. Türkçe düşünen insan, Türkçe melodiler üzerinden kolaylıkla gider ve sorun yaşamaz'' görüşünü dile getirdi.



Eurovision ve Duman



Grup olarak Eurovision şarkı yarışmasını keyifle takip ettiklerini, ancak katılmayı düşünmediklerini belirten Tangöze, ''Eurovision'u genç ve amatör müzisyenlerin katılıp, oralardan bir yerlere gelebilecekleri güzel bir platform olarak görüyoruz. Popüler isimlerin değil de kendilerini tanıtmak isteyen genç yeteneklerin bir platformu olarak gördük hep Eurovision;u. Ama keyifle izliyor ve derece almamıza gönülden seviniyoruz.'' diye konuştu.



Kaan Tangöze, ''Medyada neden fazla görünmedikleri''ne ilişkin soruya, ''Müzisyenin dili şarkılarıdır. Albümümüz çıktığında bilgilendiriyoruz, medya mensupları da konserlerimizi izleyip haberleştiriyorlar. Bunun dışında bir müzisyenin kalkıp da sürekli medyaya bir şeyler söylemesini gerektirecek bir şey yok bizce'' yanıtını verdi.



Duman'ın dinleyici kitlesiyle iletişimini oldukça sık verdikleri konserler aracılığıyla kurduklarını anlatan Tangöze, ''En önemli olay çok çalmak, konserler vermek, orada insanlarla buluşmak... Seyirci güzel olunca kaptırıp gidiyoruz. Pestilimiz çıkana kadar da çalıyoruz'' dedi.



Geçtiğimiz ay içinde eşi Seçkin Piriler Tangöze ile bir erkek bebekleri dünyaya gelen Kaan Tangöze, baba olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, ''Müthiş bir duygu babalık... Hayatın tamamını dolduran bir şey. Boşluğa düşmüyor insan bebekten sonra. Ben de her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bir tek süt veremiyorum...'' diye konuştu.



