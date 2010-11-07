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Politika

"DUBLE YOLLARI BİZ AÇTIK, ADALET YOLUNU SİZ AÇACAKSINIZ" ÇAYCUMA (A.A)

07 Kasım 2010 17:40

-"DUBLE YOLLARI BİZ AÇTIK, ADALET YOLUNU SİZ AÇACAKSINIZ" ÇAYCUMA (A.A) - 11.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Duble yolları, hava yolları, demir yolları ve yollarınızı biz açtık, 12 Eylül'de de adalet yolunu siz açacaksınız. Hazır mısınız 12 Eylül'de adalete oy atmaya?'' dedi. Bakan Yıldırım, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi Belediye binası önünde halka hitaben yaptığı konuşmada, hava alanına geldiğini ve yol boyunca Vali Erdal Ata, milletvekilleri ve belediye başkanlarından sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi. Yıldırım, konuşması sırasında bir vatandaşın, ''Başkente tren yok'' demesi üzerine şunları kaydetti: ''Şimdi tren yolları yapılıyor, ondan sonra daha modern trenleri koyacağız. Onun için kaldırdık. Tren yolları biliyorsunuz 50 yıldır ihmal edilmiş. Şimdi Ankara-Eskişehir hızlı trenini yaptık. Ankara-Konya hızlı trenini bu yıl bitireceğiz. Şu anda devam eden 2 bin 500 kilometre yeni tren yolu var, yıllardır hiç yapılmamış. Başkaları laf etmekten yoruluyor, biz hizmet yapmaktan yorulmuyoruz. Türkiye'nin önü açılmıştır. Duble yolları, hava yolları, demir yollarını ve yollarınızı biz açtık, 12 Eylülde de adalet yolunu siz açacaksınız. Hazır mısınız 12 Eylülde adalete oy atmaya?''

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